Seksvragen aan Sanderijn: “Is het erg dat mijn man en ik al jaren geen seks meer hebben?”

Erika: Sanderijn, ik schaam me om dit te zeggen, maar ik en mijn man hebben al een paar jaar geen seks meer. We hebben er allebei geen behoefte meer aan, maar ik vroeg me af of het erg is om nooit meer seks te hebben?

Sanderijn: Daar hoef je je echt niet voor te schamen, hoor. Je bent zeker niet de enige op de wereld die nooit meer seks heeft.

Erika: Echt? Is het dan niet ongezond of zo?

Sanderijn: Hoeft niet, zolang jullie er beiden vrede mee hebben. Dat is wel even belangrijk om te weten. Hoe zijn jullie ooit tot dit besluit gekomen?

Erika: Mijn man was nooit een grote fan van seks, we deden het al niet zo vaak. Op een gegeven moment merkte ik dat hij me steeds vaker afwees als ik liet merken dat ik wel wilde. Of als-ie dan toch toegaf, kreeg-ie soms niet eens een erectie. Hij gebruikt veel medicijnen tegen hoge bloeddruk, diabetes, cholesterol. Ik heb begrepen dat die invloed op de erectie kunnen hebben, toch?

Sanderijn: Jazeker, sommige medicijnen hebben een negatief effect. Check dat even bij de huisarts. Hoe ging het verder?

Erika: Toen heb ik hem een keer gevraagd of hij mij niet meer aantrekkelijk vond of dat er iets anders was. Hij zei dat ie nog heel veel van me hield, maar dat zijn zin in seks steeds minder was geworden.

Sanderijn: En jij? Hoe zat het met jouw zin?

Erika: Ik heb ook nooit zoveel zin gehad, dus ik vond het wel best zo. Maar als ik heel eerlijk ben, mis ik de intimiteit wel die ik voelde als we seks hadden.

Sanderijn: Dat is jammer, want ondanks dat er geen seks meer is hoef je de intimiteit niet te missen! Seks en intimiteit horen voor veel mensen bij elkaar, maar kunnen ook los van elkaar bestaan. Daarnaast hoeft intimiteit niet altijd lichamelijk te zijn. Intimiteit is een gevoel van verbondenheid dat je ook kunt bereiken in een goed gesprek, in een liefdevolle blik, in een gedeelde ervaring of door iets speciaals voor de ander te doen. Het kan ook gevoeld worden in aanrakingen of fysieke nabijheid, door elkaar even te omarmen of een andere aanraking. Wanneer voel jij je intiem Erika met je man (even los van de seks)?

Erika: Tja….lastige vraag, maar ik merk dat ik me al dichter bij elkaar voel als we samen iets leuks hebben ondernomen en ik daarna tegen hem aan kan kruipen. Alleen merk ik dat hij dan bang is dat ik seks wil en het ook weer afhoudt.

Sanderijn: Daarom is het zo belangrijk om het daar samen over te hebben. Leg hem uit dat het jou niet uitmaakt dat jullie nooit meer seks hebben, maar dat je de intimiteit mist en dat je die zo graag wilt terug brengen in jullie relatie zonder dat het hoeft te leiden tot seks. Dat geeft denk ik net wat meer lucht in jullie relatie.

Erika: Je hebt gelijk Sanderijn, ik ga dat met hem bespreken. Hoe moeilijk ik dat ook vind, het is nodig.

Sanderijn: Het zou mooi zijn als de volgende keer je man mee wilt komen. We zouden er dan met zijn drieën over kunnen praten en ik kan helpen met het stellen van de juiste vragen. Zo kunnen we er hopelijk achter komen welke vorm van intimiteit hij wil en hoe jullie weer dichter bij elkaar kunnen komen.