Seksvragen aan Sanderijn: “Komt zijn erectie nooit meer terug?”

Lieke: Mijn man heeft sinds een tijdje erectieproblemen. Nooit eerder gehad. Hij is 54 en ik ben 51. Dus niet zo oud, toch? Hij wordt er steeds onzekerder door en ik heb steeds minder zin om aan een vrijpartij te beginnen. Dus tja, we doen het steeds minder. Heel jammer want onze relatie is verder nog prima.

Sanderijn: Hoe is jullie gezondheid? Gebruikt hij medicijnen? Hoe is jullie alcohol consumptie?

Lieke: We zijn beiden best wel sportief. Hij gebruikt geen medicijnen en we drinken wel elke dag een glaasje maar niet overmatig.

Sanderijn: Medicijnen en overmatig alcohol kunnen nog wel eens tot erectieproblemen leiden, maar dat is dus bij jullie niet het geval zo te horen. Weet je of hij ‘s ochtends bij het wakker worden nog spontane erecties heeft?

Lieke: Ja, die heeft ie nog.

Sanderijn: Prima, dan werkt het allemaal nog. En merk jij (of je man) dat de erecties soms verschillend van kwaliteit zijn?

Lieke: In het begin van de vrijpartij is het nog goed, maar zodra hij mijn vagina in wil, is het niks meer. Zo gaat het de laatste tijd altijd.

Sanderijn: Ik vraag me af of jullie nog weten wanneer het precies is begonnen. Is er een aanwijsbaar moment geweest? Grote stress op zijn werk, in zijn leven?

Lieke: Ja, het is een beetje begonnen toen hij een paar jaar geleden een nieuwe baan kreeg. Veel stress, veel overwerk. Hij moest opboksen tegen jongere collega’s.

Sanderijn: Ahh kijk, de penis van een man is heel gevoelig voor stress. En als het dan een keertje niet lukt kunnen sommige mannen daar onzeker van worden. Betekent dat door de angst voor, of de verwachting dat er misschien weer geen erectie komt, er niet veel gebeurt qua erecties.

Lieke: Maar wat kunnen we dan doen?

Sanderijn: Allereerst, besef dat seks hebben veel meer is dan een erectie hebben om te kunnen penetreren. Dus probeer hem niet nog onzekerder te maken door er teleurgesteld of afwijzend op te reageren. Ga er ontspannen mee om en experimenteer met andere dingen dan penetratie. Uitvinden wat er nog meer leuk en lekker kan zijn om samen te doen, zonder penetratie. Hij kan bijvoorbeeld nu alle aandacht aan jouw genot geven, waardoor de aandacht voor zijn wel/geen erectie wat wordt afgeleid.

Lieke: En komt die erectie dan nooit meer terug?

Sanderijn: Ja hoor, als jullie op deze manier plezierige seks kunnen hebben waarbij de aandacht dus wat minder gefocust is op het wel of niet krijgen van een erectie, zou hij zomaar weer eens spontaan tijdens de vrijpartij een erectie kunnen krijgen. En tenslotte Lieke, mocht het toch niet lukken, trek dan nog eens aan de bel, maar kom dan samen. Erectieproblemen, of eigenlijk de meeste seksuele problemen kunnen beter besproken worden met jullie samen. Het is bijna nooit iets van de één of van de ander, jullie doen het samen.