Ilse: Ik heb steeds minder zin in sex, hoewel we allebei nog veel van elkaar houden. Mijn man is tien jaar ouder en heeft wat erectieproblemen. Dus als we sex hebben, duurt het meestal niet lang omdat hij namelijk snel of te snel klaarkomt. Als het zover is, is het hele feest over terwijl ik net op gang kom.

Sanderijn: Dat klinkt niet als een feest voor jou.

Ilse: Klopt, maar eerlijk gezegd is het dat sowieso niet vaak geweest. In mijn cultuur (ik ben Surinaamse) ben ik opgevoed met het idee dat je als vrouw in een huwelijk toch vooral je man goed moet verzorgen, anders holt-ie zo naar een ander. Nu zal hij dat niet snel doen, maar dit patroon is er in de afgelopen 35 jaar dat we samen zijn wel zo ingeslopen. Dus als hij het maar goed heeft bij de sex, moet ik tevreden zijn.

Sanderijn: Na 35 jaar is het ook best moeilijk om een patroon ineens te veranderen. Wat vindt je man van jullie seksleven?

Ilse: Hij is niet zo’n gemakkelijke prater, dus die keren dat ik probeer om het erover te hebben, mompelt-ie dat hij er ook niks aan kan doen dat hij zo snel klaarkomt.

Sanderijn: Het gaat er ook niet om dat hij of jij de schuld krijgt. Sex doe je samen dus als er een probleem is, kun je daar ook het beste samen aan werken om het op te lossen.

Ilse: Klopt. Helemaal mee eens. Wat kunnen we samen eraan doen?

Sanderijn: Allereerst zijn er oefeningen voor je man die hem kunnen leren zijn orgasme wat uit te stellen. Die zal ik je meegeven, maar nog beter is het als je hem vraagt de volgende keer mee te komen. Daarnaast is het belangrijk om met hem te bespreken dat de sex nog niet voorbij hoeft te zijn als hij is klaargekomen. Dus na zijn orgasme, zouden jullie even kunnen pauzeren en kan hij daarna al zijn aandacht op jou richten. Het zou voor hem toch ook fijn moeten zijn te merken dat jij er ook plezier aan beleeft?

Ilse: Ja, dat kan ik vragen aan hem. Maar om heel eerlijk te zijn, denk ik dat ik me misschien ook een beetje opgelaten voel als hij, nadat-ie is klaargekomen, nog met een gaap en een geeuw aan mij gaat zitten frummelen.

Sanderijn: Dat klinkt best wel ouderwets en ik denk dat het ook wel kan meevallen. Misschien heb je dit idee alleen maar in je hoofd en hoeft het niet zo te zijn.

Ilse: Ja, misschien heb je wel gelijk. We hebben dat ook nooit uitgeprobeerd. Het zou de moeite waard zijn om te kijken of hij misschien wel moderner is dan ik denk.

Sanderijn: En tenslotte, een andere methode zou kunnen zijn om hem voor te stellen het eens helemaal om te draaien. Als jullie zin in sex hebben, gaat eerst even alle aandacht naar jou om te zorgen dat jij ervan geniet en eventueel klaarkomt. Daarna kunnen jullie de aandacht aan zijn lichaam besteden. Wat vindt hij lekker en hoe kunnen jullie het moment van penetreren zo lang mogelijk uitstellen zodat jullie er beiden langer van kunnen genieten.

Ilse: Dat zou een heel goed idee zijn, maar ik denk dat-ie niet zo veel geduld heeft en bang is al klaar te komen voordat hij kan penetreren.

Sanderijn: Dat zijn weer jouw gedachtes Ilse. Jullie weten niet of dat zo is als jullie het niet eerst hebben uitgeprobeerd.