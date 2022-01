Ineke: Mijn man wil samen met mij porno kijken, maar ik heb daar niet zo’n zin in. Wat vind je, moet ik het toch doen?

Sanderijn: Hoe is jullie relatie en jullie seksleven? Heeft hij die wens sinds kort en waarom wil hij dat?

Ineke: Het gaat prima tussen ons. We zijn ruim 20 jaar bij elkaar, twee studerende kinderen. Ik wist dat hij soms wel eens keek, maar niet vaak. Soms zijn er van die tv-programma’s die best wel erotisch zijn. Daar wil hij dan altijd naar kijken terwijl ik wil weg zappen. Hij vindt dat preuts van mij en vindt dat ik wel wat vlotter mag worden. Hij is dol op me hoor, daar twijfel ik niet aan. En ik op hem, maar ik vraag me af of het kijken naar porno mij gaat veranderen.

Sanderijn: Eigenlijk wil hij dus wat meer spanning in jullie seksleven brengen? En wat zou jij willen?

Ineke: Hij heeft gelijk als-ie zegt dat het wat saai is. Maar ik weet niet of porno kijken de sex bij mij beter en minder saai maakt. Dat soort sex vind ik niet zo leuk, eerlijk gezegd.

Sanderijn: Wat voor sex vind jij dan wel leuk?

Ineke: Aandacht voor elkaar, lang voorspel, lief zijn. Tja, het klinkt misschien stom en ouderwets maar ik ben toch meer van het romantische soort. Dus als er overdag totaal geen aandacht is geweest voor elkaar, heb ik ‘s avonds geen zin om ineens pats-boem sex te hebben. En al helemaal niet om porno te kijken. Hij wel.

Sanderijn: Als ik het goed begrijp, denk ik dat jullie allebei eigenlijk hetzelfde willen. Andere sex. Maar achter die behoefte zit denk ik nog een andere wens. Waarom zou je andere sex willen?

Ineke: Ikzelf zou dat wel willen omdat saaie sex niet iets is waar ik me nu altijd op verheug. Daarom heb ik er ook steeds minder zin in. Als het wat leuker en romantischer wordt, denk ik dat ik er meer zin in zou krijgen en meer naar zou uitkijken.

Sanderijn: Waarom denk je dat hij andere sex wil?

Ineke: Hij zei laatst tegen me dat als de sex wat spannender wordt, hij ook weer meer van me houdt. Bij saaie sex wordt het een mechanisch nummertje en daarna is het over.

Sanderijn: Jullie hebben allebei behoefte aan verandering, maar ook allebei verschillende behoeftes wat betreft de sex. Zou het een idee zijn om eens te kijken hoe jullie die twee verschillende behoeftes kunnen samenbrengen?

Ineke: Ja, lijkt me prima.

Sanderijn: Daarvoor moet je dit dus eerst samen bespreken. Jammer dat hij er niet bij is, dan hadden we dat nu eerst kunnen doen. Waar het om gaat is dat jullie beiden accepteren dat je ieder verschillende behoeftes hebt om hetzelfde doel te bereiken. Namelijk een beter en spannender seksleven waar je beiden plezier aan beleeft.

Ineke: Ik ga dat met hem bespreken, ik vermoed dat-ie er zeker voor open staat. Maar wil je dat ik toch porno ga kijken?

Sanderijn: Niks moet. Dingen tegen je zin doen is uit den boze bij sex. Waar het mij om gaat, is dat je luistert naar waar de ander behoefte aan heeft en bespreekt hoe je dat creatief kunt combineren. Dus jij wil een romantisch begin, aandacht voor elkaar en voorspel. Als hij dat heeft gehoord en begrijpt, zouden jullie daarmee kunnen beginnen en vervolgens als stap twee eens kunnen zoeken naar wat erotische films/video’s op internet die ook voor jou acceptabel zijn. Ik kan je verzekeren dat die er zijn. Die zijn wat vrouwvriendelijker dan de reguliere porno en worden ook wel ‘porna’ genoemd. Kijk eens naar websites als ‘De paarse keizerin’ of ‘Shespot’ of ‘LotteLust’. Of google eens op vrouwvriendelijke porna. Ook de website OMGYes is een superleuke website met veel informatie over vrouwelijke seksualiteit. Deze komt uit Verenigde Staten, maar is er ook in het Nederlands.

Als je kijken nog te heftig vindt, zou je ook eerst kunnen beginnen samen één van de erotische verhalen te lezen op de bovengenoemde websites. Lees ze aan elkaar voor of probeer een stukje uit één van de scenes met elkaar uit te spelen. Behalve kijken en lezen is het ook leuk om te luisteren naar opwindende verhalen. Via het platform Rouze.me kun je naar Nederlandse verhalen luisteren. Alleen of samen. Engelstalige erotische verhalen zijn te beluisteren op het platform Dipsea. Je ziet, er zijn nog zoveel meer mogelijkheden om je seksleven wat minder saai te maken dan alleen maar even samen naar porno te kijken. Belangrijk blijft dat je naar elkaar luistert om te horen waar de ander behoefte aan heeft en zo te kijken hoe je daaraan tegemoet kunt komen zonder bij jezelf een grens over te gaan.