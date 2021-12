Seksvragen aan Sanderijn: “Sinds ik in de overgang ben doet vrijen pijn, hoe kom ik daar vanaf?”

Marieke: Sinds ik in de overgang ben, nu zo’n drie jaar, merk ik dat de seks met mijn man niet meer fijn is. Het doet zelfs pijn. Ik weet dat er glijmiddeltjes zijn, maar ik vind dat zo’n gedoe. Op zo’n manier wordt de seks er niet leuker op.

Sanderijn: Jammer Marieke dat de seks pijnlijk en niet leuk meer is. Eerst even wat vragen. Hoe is jullie relatie nu?

Marieke: Nog heel goed hoor. We zijn 25 jaar bij elkaar, twee kinderen die het huis uit zijn. Dus alle tijd voor ons tweeën. En de zin in seks is er ook nog steeds, misschien wat minder dan vroeger, maar dat vinden we beiden niet erg.

Sanderijn: Hoe was de seks vroeger met je man? Heb je vaker pijn gehad bij het vrijen?

Marieke: Seks was altijd goed tussen ons. En nee, nooit echt pijnlijk geweest, tot drie jaar geleden toen bij mij de overgang begon.

Sanderijn: In principe heeft die pijn weinig met de overgang te maken. Pijn betekent vaak dat de vulva en vagina niet vochtig genoeg zijn. En dat betekent dat je nog niet opgewonden genoeg bent.

Marieke: Maar ik heb echt wel zin hoor.

Sanderijn: Zeker, dat geloof ik ook wel, maar blijkbaar nog niet genoeg. Hoe ouder je wordt en hoe langer je bij elkaar bent, hoe langer het kan duren voor je hetzelfde opwindingsniveau hebt bereikt waar je vroeger in het begin van de relatie in no-time zat. Het duurt dus wat langer om weer net zo vochtig te worden en hoe langer je daarover moet doen, hoe ongeduldiger jij of je partner kunnen worden.

Als je dan toch seks hebt waarbij zijn penis in jouw vagina komt, is de vagina ‘nog niet klaar’ en kan het dus pijn doen. Pijn helpt je niet om nog meer opgewonden te worden. En de angst of verwachting van te voren dat het misschien weer pijn gaat doen, helpt ook niet.

Marieke: Dus wat kan ik doen?

Sanderijn: Allereerst is het belangrijk dat je stopt zodra je pijn voelt. Dus niet denken: even doorzetten, pijn gaat misschien straks over. Een man die pijn heeft bij penetratie stopt ook, waarom stoppen de meeste vrouwen dan niet? Stoppen betekent niet ‘niks doen’. Jullie kunnen verder gaan op een andere manier dan penetratie.

Omdat je best lang bent doorgegaan met vrijen terwijl het pijn deed, heeft de huid van jouw vulva en vagina even tijd nodig om te herstellen. Wees creatief en bedenk wat fijn is om te doen en vooral wat nu even niet pijnlijk is voor jullie beiden. Je zou kunnen merken dat je op een gegeven moment steeds vochtiger wordt. Willen jullie dan nog eens proberen te penetreren en doet het nog steeds pijn, dan helpt een goed glijmiddel zeker. En ja, dat is even gedoe, maar seks zonder pijn is echt veel leuker.