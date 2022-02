Jenneke (44): “We hebben beiden een heel druk bestaan met drie kleine kindjes en allebei een baan. Je begrijpt het misschien al, maar de sex komt bij ons al een tijdje niet meer op de eerste plaats. Dat vinden we allebei jammer, maar eigenlijk is er altijd wel wat. Een kind dat niet kan slapen, een deadline die af moet (we werken allebei thuis als zzp-er). Freek, mijn partner, heeft nu voorgesteld om elke zondagochtend wanneer de kids nog voor de TV zitten met een kinderprogramma, samen te vrijen. Ik houd er niet van als het zo strak volgens de agenda moet gebeuren. Weet jij wat we kunnen doen?”

Sanderijn: “De periode met jonge kinderen wordt in elke relatie gezien als de zwaarste aanslag op intimiteit. Heel veel jonge ouders hebben in deze fase last van minder intimiteit en sex samen. Hoe was jullie seksleven voordat er kinderen kwamen?”

Jenneke: “Heel goed. We hadden vaak sex waar we allebei van genoten. Dus er viel niets te klagen. Het was vooral zo fijn omdat het heel spontaan kon opkomen. Zomaar ineens kon ik een zoen in mijn nek krijgen (of geven) en als daarop positief werd gereageerd, waren we al snel aan het vrijen. Waar we op dat moment ook waren. Ik heb daar hele goeie herinneringen aan.”

Sanderijn: “Is het dan misschien dat wat je mist? Die fijne sex die op elk moment van een dag kon plaatsvinden?”

Jenneke: “Ja, dat is voor mij het leukste eraan.”

Sanderijn: “En waarom kan dat nu niet meer? Zijn jullie 24/7 samen met de kinderen?”

Jenneke: “Nee, dat niet. De twee oudsten gaan naar school en dagopvang. De jongste is nog thuis en gaat over een paar maanden naar de dagopvang.”

Sanderijn: “Kijk, dan zijn er toch nog heel wat momenten op de dag dat jullie geen kinderen om je heen hebben. Ook als de jongste even slaapt.”

Jenneke: “Ja… dat klopt. Maar dan hebben we die tijd hard nodig om ons werk achter de laptop en aan de telefoon af te krijgen. Maar, ik weet wat je nu gaat zeggen: dat was voordat we kinderen kregen natuurlijk ook al zo.”

Sanderijn: “Ik denk dat jullie allebei terug verlangen naar die vroegere tijd waarin jullie dagen samen doorbrachten met weliswaar hard werken, maar ook afgewisseld met een leuke vrijpartij tussendoor. Dat ging toen heel wat makkelijker omdat je leven wat minder druk was en de aandacht alleen voor elkaar en het werk was. Nu zijn daar drie kinderen bij gekomen die alle drie ook aandacht vragen en wordt de zin in sex soms overschaduwd door het gevoel van drukte en stress. Het wordt voorlopig even niet meer zoals vroeger, maar jullie kunnen er wel veel aan doen om dat vuurtje weer te laten branden tussen jullie.”

Jenneke: “Maar toch niet om dat vuurtje aan te zetten elke zondagochtend om 08.00 uur? Daar word ik niet opgewonden van, van dat idee.”

Sanderijn: “Geplande sex hoeft echt niet saai te zijn. Het gaat er meer om wat er gebeurt in de tijd die eraan voorafgaat. Zin in sex komt niet uit de lucht vallen. Je wordt pas opgewonden als je open staat voor zogenaamde seksuele prikkels. En elk mens is gevoelig voor andere seksuele prikkels. Jij vertelde over die onverwachte zoen in je nek vroeger die soms kon leiden tot een niet geplande vrijpartij. Die onverwachte zoen in je nek is voor jou blijkbaar op dat moment een seksuele prikkel. Aanrakingen, gedachtes, bepaalde geuren of beelden kunnen allemaal seksuele prikkels zijn die zorgen voor seksuele opwinding in bepaalde omstandigheden. Probeer er dus achter te komen welke seksuele prikkels er nog meer zijn voor jou en maak daar gebruik van. Dat wat jullie vroeger deden (zoen in de nek, subtiele blikken uitwisselen, opwindende berichtjes sturen naar elkaar, etc) kan nog steeds! Alleen moet je het moment van de vrijpartij wat uitstellen. Niet meteen dus als de kinderen aandacht nodig hebben, maar uitstellen naar de avond of, waarom niet, naar de zondag ochtend. Dan is het geen gepland momentje in jullie agenda meer geworden, maar wordt het meer een verlangen naar dat ene momentje dat jullie weer samen hebben. En als dat voorlopig even alleen op zondagochtend is, dat is dan nu toevallig maar zo.”