Shira (45): “Tijdens mijn werk als masseur, zei een BN’er dat-ie opgewonden werd”

Grensoverschrijdend gedrag is – helaas – van alle tijden en daarom iets waar we het over moeten blijven hebben. Als les voor daders, als steun voor slachtoffers, omdat victim blaming écht moet stoppen. In de wekelijkse rubriek ‘Waarom heb ik toen niets gezegd?’ delen lezeressen grensoverschrijdende situaties waarin ze verstijfden. Deze week Shira, die voor haar werk een BN’er masseerde die haar grenzen over ging.

Eva Breda Libelle

Shira* (45): “Terwijl ik Liam* masseer, kletsen we over koetjes en kalfjes: zijn vrouw die met hun kindje in India zit, zijn huis, sport. Hoe kan het ook anders met een oud-voetballer? Het verbaasde me dat ik een bericht van hem ontving dat hij vandaag nog een masseuse aan huis wilde boeken. Zo’n twintig jaar geleden zag ik hem op mijn televisie voetballen in het EK, nu ligt hij op mijn massagetafel!

Ik masseer Liams stijve spieren met veel kracht. Eenmaal bij zijn kuit aanbeland, haalt hij me uit mijn gedachten. Wat hij zegt, doet me bevriezen. ‘Ik word een beetje geil. Is dat de bedoeling?’ Mijn hartslag schiet omhoog. Verstond ik dat goed? Wat wil hij van me? Hij is sterker dan ik. Als hij opspringt dan heeft hij me. Hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg?”

Grensoverschrijdend gedrag in de massagewereld

“Heel soms word ik gebeld met de vraag of ik erotische massages geef. Nee, dat doe ik niet. Dat staat duidelijk op mijn website. Helaas proberen sommige mannen soms toch meer te krijgen dan waarvoor ze betalen en hebben ook andere collega’s uit het massagevak al eens grensoverschrijdende situaties meegemaakt. Omdat ik masseur aan huis ben, ben ik extra kwetsbaar. Ik ben dan ook altijd alert, zeker als ik naar mannelijke klanten ga. Ik stuur ze van tevoren een lijst met regels, waaronder dat ze hun onderbroek tijdens de massage moeten aanhouden. Ook gedraag ik me altijd nét iets minder amicaal als ik een nieuwe mannelijke klant bezoek.

Een familieman, die zal niets proberen

Wat was ik opgelucht toen ik kinderschoenen zag staan in de hal van Liams huis. Voor mij is dat een teken dat het wel goed zit: een familieman, die zal niets proberen. Achteraf zie ik wel dat er slechte voortekens waren. Dat Liam zo kort van tevoren een massage wilde boeken, was eigenlijk al gek. Was hij opgewonden en wilde hij zo snel mogelijk de druk van de ketel halen? In de hectiek vergat ik hem te sturen dat hij zijn onderbroek aan moest houden. Ik realiseerde het me pas toen ik bij hem thuis mijn spullen uitpakte en hij ineens al naakt op mijn massagetafel lag. Om het niet ongemakkelijk te maken, liet ik het maar. De massagetafel moest trouwens per se in de slaapkamer staan. Raar, toch?

Ik was doodsbang

Liam wist dondersgoed dat het niet ‘de bedoeling was’ dat hij opgewonden raakte. Maar in plaats van hem dat te vertellen, stond ik bevroren met mijn handen op zijn kuit. ‘Waarom zeg je dit?’, perste ik er na een paar seconden uit. ‘Ik voelde mijn lul stijf worden’, antwoordde hij, in díé walgelijke woorden. Mijn maag draaide zich om. Hij vervolgde: ‘Ik was bang dat je het zag.’ Onzin natuurlijk, hij lag op zijn buik! Hij wilde gewoon peilen of ik in was voor een verzetje. Terwijl hij hoopte op een spannende middag, werd ik doodsbang. Ik was alleen, in zíjn huis, in zíjn slaapkamer. De scenario’s die zich in mijn hoofd vormden, probeerde ik uit alle macht weg te drukken. Toch drong het zich aan me op: zou hij me vastpakken, op bed gooien, verkrachten?

Ik deed mijn best om hem kalm te vertellen dat ik deze diensten niet lever en dat het niet oké was om dit aan mij te vragen. ‘Ik ben echt niet bang dat je me nu gaat verkrachten, hoor. Dat zou natuurlijk wel heel dom zijn als bekende Nederlander’, voegde ik daaraan toe om hem er nog even aan te herinneren dat hij niets moest proberen. ‘Natuurlijk niet’, riep hij uit, om me vervolgens te vragen of ik de massage wel wilde afmaken. Kun je dat geloven? Toen ik hem zei dat ik me daarbij niet meer prettig voelde, smeekte hij nog even door: ‘Ah, toe. Alleen de voorkant.’ Dat was ik natuurlijk al helemaal niet van plan. Met een bonkend hart en een strakgetrokken gezicht pakte ik mijn biezen terwijl Liam met een pruillip toekeek. Bij de deur draaide ik me nog om en stak mijn hand uit voor de 95 euro die ik hoorde te vangen voor de massage. Ik kreeg een briefje van 100 euro. Naar zijn wisselgeld kon Liam fluiten. ‘Het spijt me echt heel erg’, zei hij nogmaals toen ik vertrok. Ja, dat zal vast.

Ik had nog zo veel willen zeggen

In de auto zakte de spanning. Wat overbleef, was trots: ik had maar mooi van me afgebeten! Later veranderde dat gevoel. Er was nog zoveel dat ik tegen Liam had wíllen zeggen. Wat voor hem een speelse opmerking was om te checken of ik in was voor een avontuurtje, was voor mij heel intimiderend. Ik stond in zijn huis, zijn slaapkamer zelfs, en hij is vele malen sterker dan ik. Begrijpt hij hoe kwetsbaar ik me dan voel, als vrouw alleen, niet wetend wat zijn bedoelingen waren? Zou hij snappen dat ik op zo’n moment bang ben om verkracht te worden, ook al is dat misschien totaal niet zijn bedoeling? Bovendien ben ik daar aan het werk. Dat hij überhaupt dacht dat-ie het kon proberen, getuigt al van zó weinig respect en zelfreflectie. Ik ben goed opgeleid tot masseuse, ik ben een vak aan het uitoefenen, maar daar voelde ik me even héél weinig waard.

Mediaberichten over grensoverschrijdend gedrag

Gelukkig ontnam het incident me niet de lol in mijn werk. Maar ook nu, vijf jaar later, denk ik nog geregeld aan die middag. Ik hoop Liam ook. Ik hoop dat alle mediaberichten over grensoverschrijdend gedrag hem bloednerveus maken en doen inzien wat de gevolgen kunnen zijn van dit soort opmerkingen. Zo niet, dan laat ik hem dat graag zélf nog eens weten. Wie weet stuur ik hem dit stuk wel toe. ”

* De namen van Shira en Liam zijn om privacyredenen gefingeerd.

