Sijke Meems (57): “Op dagen dat ik me niet zo goed voel, kleed ik me extra kleurrijk”

Sijke Meems

• 57 jaar

• werkt in de kinderopvang

• 37 jaar getrouwd met Jan

• 1 dochter (22) en 1 zoon (19)

• lengte: 1.80 m

• maat: 38/40

“Mijn zus Lammy, die over twee weken in Libelle staat, heeft me opgegeven omdat ik sinds een aantal jaar door spierproblemen minder mobiel ben. Maar ik blijf me kleurrijk kleden en goed verzorgen, juíst op slechte dagen. Omdat ik weet hoe het is om me slecht te voelen, geniet ik extra van de mooie dingen, zoals deze dag. Fantastisch dat Lammy en ik allebei zijn uitgekozen!”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: ‘INGEbrows’. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Sijke “Sijke had al kort haar, maar bovenop zat te veel lengte. Die heb ik kort geknipt. De zij- en achterkant zijn naar voren gestyled. De kleur is wat opge-licht en daarna hebben we er fris koperblond overheen gezet. Bij kort haar adviseer ik goed zichtbare wenkbrauwen, ze zijn aangezet met de INGEbrows pencil, kleur medium. De Knockout lipstick van Ilia laat Sijkes lippen lekker knallen.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Sijke “Sijke houdt van vrolijke kleuren en vindt comfort belangrijk, daarom heb ik kleurige kleding van fijne materialen meegenomen. Sijke heeft van iemand gehoord dat roze haar niet staat, maar in bijna elke kleur heb je in een toon, warm of juist koel, die bij je past. Diep, helder roze staat Sijke fantastisch! Voor het comfort heb ik travelstof gekozen. Kreukt niet en droogt razendsnel.”

Gestreepte bloes € 89,- (Amiisi), top € 59,95 en broek € 74,95 van travelstof (&Co Woman), sleehakken € 109,95 (Fred de la Bretoniere), goudkleurig montuur € 153,- (Liu Jo) Top € 89,95 (Summum Woman), midi rok € 79,95 (&Co Woman), sneakers € 69,95 (Tamaris), tas € 39,99 (Mexx), goudkleurig montuur € 153,- (Liu Jo) Gebloemde jumpsuit € 169,- (POM Amsterdam), suède slippers € 59,95 (Mexx), Tortoise montuur € 138,- (Liu Jo), suède tas € 39,99 (Mango)

Een week later

“Wat een bijzondere, goedverzorgde dag was het! Met mijn nieuwe haarkleur ben ik blij, maar ik vind de lengte te kort. Veel mensen zeggen: ‘Het staat je prima, alleen ben jij het niet.’ Ik heb intussen mijn wenkbrauwen laten verven en ik ga zéker meer roze kleding dragen.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass.) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Isa Eijck en Chloe de Man, visagie Isa Eijck | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en ILIA | Productie: Marije Ribbers | Fotografie: Jeannette Huisman.