Simone (43): “De avond voor onze bruiloft vertelde hij dat hij geen kinderen wilde, nu heeft hij ze met een ander”

Simone (43): “Mijn ex Freek is alweer jaren getrouwd met een vrouw die momenteel hun derde kindje verwacht. Een frustrerende werkelijkheid. Ik had die vrouw moeten zijn. Als klein meisje droomde ik van het perfecte plaatje: een baan waar ik met plezier naartoe ging, een leuke man met wie ik kon lachen én huilen en een harmonieus gezin met gelukkige kinderen. Ik had een overdreven huisje-boompje-beestje-idee. De baan lukte, de juiste man kwam op mijn pad, maar toen mijn laatste wens in vervulling moest gaan, spatte de droom uiteen.

Hij wilde geen kinderen

Nooit eerder had Freek gezegd dat hij geen kinderen wilde, tot op de avond voor onze bruiloft. Heel niet-traditioneel sliepen we die nacht samen. Met het idee dat we de volgende dag een gezin zouden worden, begon ik te fantaseren over de uitbreiding daarvan. Opeens zei hij: ‘Maar lieverd, ik zie mezelf niet als vader hoor!’ Het was alsof de wereld stopte met draaien. Wat zei hij in godsnaam? De man met wie ik zou gaan trouwen, wilde geen kinderen? Waarom vertelde hij dit nu pas?

Ik droomde van een groot gezin

Ik had er nooit een geheim van gemaakt dat ik een groot gezin wilde. Mijn eierstokken rammelden al vanaf mijn twintigste. Daar maakten we toch samen altijd grapjes over? Mijn verbazing veranderde in woede en sloeg toen over in angst. Hoe kon hij mij dit zo zorgeloos zeggen? Ik hield van hem, maar mijn leven zou niet compleet zijn zonder kinderen. De hele nacht zaten we te praten. We zien wel, was de conclusie. Een conclusie die ik moeilijk kon accepteren, maar, vanwege onze liefde voor elkaar, probeerde te aanvaarden.

Na drie weken de scheiding aangevraagd

Met pijn in mijn buik liep ik de volgende dag naar het altaar. Mijn vader gaf mij weg aan een man die hem geen kleinkinderen zou geven. Ik zou nooit vlechtjes maken in het haar van mijn dochter of mijn zoon naar voetbaltraining brengen. We maakten steeds vaker ruzie en met hem samen zijn maakte me ongelukkig. Drie weken na de bruiloft heb ik de scheidingspapieren aangevraagd. Nu, tien jaar later, weet ik niet of ik daarvan spijt moet hebben. Wel voel ik mij verraden. Wat heeft zij dat ik niet heb? Dat hij met haar wel kinderen wilde en ik nu alleen achterblijf, doet me intens veel pijn.”