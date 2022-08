“Rommelige krullen en een open blik, dat sprak me meteen aan op Derks foto. Het bleek ook goed te klikken tussen ons. We mailden een paar weken intensief met elkaar. Ik vond zijn berichten vol pakkende anekdotes verrukkelijk. Ik heb een zwak voor mannen die leuk kunnen schrijven. Ook belden we een paar keer met elkaar en ik was in mijn sas met zijn donkerbruine stem. Hij had veel interesse in me, stelde volop vragen. Bovendien had hij geen kinderen, wat ik een pre vind. Zeker na een eerdere date, die de hele avond over zijn kroost sprak. Aan Derk beviel eigenlijk alles me wel. Zou dit ’m dan eindelijk zijn, vroeg ik me af. Het leven als vrijgezel heeft ook voordelen, maar ik mis toch een maatje bij wie ik alles kwijt kan, met wie ik gezellige dingen kan doen. En vooral: iemand voor wie ik de allerbelangrijkste ben.

Lat te hoog

Derk was zeker mijn tiende date. Elke keer vond ik wel weer iets wat me niet aansprak. Mijn zussen vinden dat ik de lat veel te hoog leg, maar zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Ik zoek een man die er leuk uitziet, met wie ik kan lachen én een goed gesprek kan voeren. Sommige dates spraken alleen over zichzelf of over hun ex, of ze zeiden helemaal niets. Een ander wilde steeds over emoties praten, daar ben ik dan weer te nuchter voor. Kortom, het is niet snel oké bij mij. Toch had ik bij Derk al van tevoren een heel goed gevoel. Ik verheugde me de hele dag al op onze date.

Heel anders dan de foto

Toen ik aankwam bij het café waar we afspraken, zat hij al aan een tafeltje. Ik herkende hem meteen van de foto en zenuwachtig liep ik op hem af. Maar toen hij opstond om me te begroeten, schrok ik behoorlijk. Hij bleek veel, maar dan ook véél kleiner te zijn dan ik. Ik ben 1,81 meter, vrij lang dus, en ik denk dat hij 1,69 meter was. Op de foto’s die hij stuurde kon ik dat helemaal niet zien. Het kostte me moeite om niets te laten merken van mijn schok. Hij leek zelf ook even uit het lood geslagen. We hadden een heel gezellige avond. Toch twijfelde ik. Derk had een leuk hoofd, qua intelligentie en humor was hij mijn type en van zijn sympathieke stem kreeg ik kriebels. Waarom deed ik dan toch zo stom over Derks lengte? Zo erg was het toch niet dat hij wat klein is? Toch vond ik dat wel. Het maakte dat ik hem lichamelijk minder aantrekkelijk vond. En dat is toch óók belangrijk in een relatie?

Volgende date

Een dag later belde hij me op met de vraag of ik een leuke avond had gehad. Zelf had ik het idee dat ík zou uitmaken of Derk en ik een volgende date zouden hebben. ‘Eh ja’, hakkelde ik. ‘En jij?’ Nou, hij wilde eerlijk tegen me zijn. Hij vond het gezellig, maar miste ‘het gevoel’. Daarbij had hij moeite met het lengteverschil. Hij gaf toe dat hij zelf klein was en dat hij te lange vrouwen niet bij hem vond passen. ‘Ik ga voortaan ook op mijn Tinder-profiel zetten dat ik niet zo lang ben’, gaf hij aan. ‘Dat is voor beide partijen duidelijker.’ Verder bedankte hij me voor de gezellige avond en zei hij zeker te weten dat ik de ware nog wel zou tegenkomen.

Daar zat ik dan. Ik vond het helemaal niet leuk dat Derk dit had gezegd. Het leek wel of ik vergeten was dat ik hém te klein vond. Ik was de regie kwijt. Ik had me voorgenomen om toch nog een keer met hem af te spreken. Want waarom moest ik al na één date weten of hij wel of niet de ware was? Ik had toch niets te verliezen? ‘Je voelt je gewoon afgewezen door hem, daarom lijkt hij ineens aantrekkelijker’, zei mijn zus, die ik na Derks telefoontje belde. Ze had gelijk. Ik kan niet tegen afwijzing, daar loop ik mijn leven lang al tegenaan.

Na mijn date met Derk heb ik nog veel dates gehad, maar de ware heb ik nog steeds niet gevonden. Meestal ben ik degene die het niet ziet zitten. Want al zorg ik nu dat ik altijd iemands lengte weet, zo slim en vol humor als Derk ben ik ze niet meer tegengekomen. Toch suf dat zoiets als lengte zoveel roet in het eten kan gooien.”