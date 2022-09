Sophia: “Omdat ik elke dag zwem, wil ik wel mijn haar kunnen opsteken”

Sophia Köster • 56 jaar

• leefstijlcoach

• ongehuwd

• geen kinderen

• lengte: 1.70 m.

• kledingmaat: 34-36

“Mijn broer stuurde me ooit een enthousiast filmpje van zijn duik in ijswater à la ‘The Iceman’ Wim Hof. Ik houd niet van kou, maar ik wilde mezelf een doel stellen buiten mijn comfortzone. Dus lig ik al drie jaar elke ochtend in de gracht. Inmiddels ben ik zes kilo afgevallen en voel ik me een stuk fitter. Vanwege het zwemmen mag mijn haar niet te kort, want ik wil het nog wel kunnen opsteken.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Sophia “Sophia heeft permanente make-up voor haar wenkbrauwen, maar echt mooi is het niet. Gelukkig heb ik ze goed kunnen bijtekenen met het INGEbrows pencil. Sophia’s donkere haarkleur maakt haar ouder en strenger, vandaar dat ik het wat lichter gemaakt, sowieso een aanrader voor iedereen die grijzer wordt. Verder heb ik het iets korter geknipt, met een mooi lokje. Zo duikt ze helemaal hip de gracht in.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Sophia “Sophia’s ideale stijl is vrouwelijk, elegant en eigentijds. In verhouding heeft ze vrij korte benen, dus ik heb een mooie jurk met print voor haar meegenomen. Door er hoge laarzen onder te dragen, lijken de benen langer. Met enkellaarsjes eronder zouden de benen juist korter lijken. De jumpsuit staat Sophia fantastisch en geeft haar een vleugje Marlene Dietrich!”

Gebreide trui € 89,95 en midirok met print € 79,95 (Another Label), enkellaarsjes € 79,95 (Mexx) Jumpsuit met strepen € 149,95 (G-Maxx), enkellaarsjes € 290,- (Ivylee) Midi-jurk met print € 159,95 (Summum Woman), hoge laarzen € 240,- (Unisa)

Een week later

“Ik ben echt blij met de verandering en zelfs al bijna gewend aan mijn lichte haarkleur. Iedereen in mijn omgeving vindt het prachtig. Alleen de lengte had wat mij betreft een paar centimeter langer gemogen, omdat er tijdens het zwemmen toch wat plukken los hangen.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass.) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, | Kleur en visagie: Madelief Veldhoen en Lisa Kist | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en ILIA | Fotografie: Jeannette Huisman