Lachgas is de laatste jaren enorm populair. Vooral jongeren gebruiken de drug massaal op feestjes. Hoe onschuldig het in- en uitademen van zo’n ballonnetje ook lijkt, lachgas is een gevaarlijke harddrug. Dat weet ook Soraya (26) die er verslaafd aan raakte.

Eva Breda Getty Images

Soraya: “Mijn eerste keer lachgas herinner ik me nog vaag. Ik was 22 en tijdens uitgaan werden er ballonnetjes gevuld. Ach, lachen, dacht ik. En net als iedereen, nam ik er één. Heerlijk vond ik het gevoel dat me overspoelde. Ik voelde me lichter, fijner, ontspannen. Al mijn zorgen en angsten verdwenen even naar de achtergrond. Hoe ongelooflijk slecht het voor me was, daar dacht ik geen moment over na. Laat staan dat je er verslaafd aan kon raken.”

Kwetsbaar

“Ik ben altijd al kwetsbaar geweest. Als kind had ik thuis veel problemen, waardoor ik een aantal jaar op gesloten jeugdafdelingen leefde. Tot overmaat van ramp kreeg ik in die tijd last van hallucinaties. Ik kreeg goede therapie, slikte vanaf mijn dertiende oxazepam en kwam zo langzamerhand van mijn problemen af. Maar een bepaalde kwetsbaarheid is altijd gebleven.

Ik hield angsten over aan mijn turbulente jonge jaren en bleek behoorlijk verslavingsgevoelig te zijn: toen ik van de oxazepam af mocht, lukte dat me niet. Tot op de dag van vandaag slik ik het.”

Emoties verdoven

“Toch maakte ik me geen zorgen dat lachgas mijn problemen zou versterken. De ballonnetjes leken zo onschuldig. Als ik uitging, gebruikte ik steeds vaker en meer ballonnen. Je vult zo’n ballon met puur lachgas via een lachgastank en ademt de lucht uit de ballon in en uit. Langzamerhand voel je iets in je hersenen gebeuren.

Zelf vond ik het vooral fijn dat de angsten die ik overhield aan mijn jeugd, minder aanwezig werden. Lachgas verdoofde de moeilijke emoties. Op een avond kon ik dan ook tientallen ballonnen gebruiken om dat gevoel zo lang mogelijk vast te houden.”

Bad trip

“Maar toen ging het mis. Na een jaar intensief lachgasgebruik, had ik mijn eerste bad trip. Ik begon na een paar ballonnen net als vroeger weer te hallucineren. Wat ik die avond hallucineerde, weet ik niet meer. Niet iedere herinnering aan een bad trip blijft hangen. Wat ik wel nog weet, is dat ik enorm in paniek raakte. Na mijn trip trokken de hallucinaties weg, maar het had wel iets getriggerd. Vanaf dat moment was ik angstiger dan ik voorheen al was. Om dat gevoel te verdoven, ging ik tóch weer aan de lachgasballonnen. En steeds vaker hallucineerde ik.”

Hallucinaties van apen

“Vaag heb ik nog één herinnering aan zo’n hallucinatie. Ik was alleen thuis en zag overal apen die onderdeel waren van een grote apenfamilie. Ze krioelden om me heen en er hing een heel duistere sfeer. Heel naar. Vooral omdat je op zo'n moment écht denkt dat dat de realiteit is.

Stapje voor stapje ontwikkelde zich een patroon: ik hallucineerde steeds vaker door lachgas, werd in het dagelijks leven angstiger en paniekerig en gaf mezelf dan weer lachgas om mijn gevoel te verdoven. Een verslaving was geboren.”

Dagelijks aan de lachgas

“Wel ging ik me steeds meer schamen om lachgas te gebruiken in het openbaar. Ik leek wel bezeten als ik hallucineerde. Een jaar geleden besloot ik dat het anders moest: ik zou alleen nog lachgas in mijn eentje gebruiken. Ik bestelde een eigen lachgastank. Maar met zo’n ding thuis was de verleiding groot om nog vaker te gebruiken en zo kwam het dat ik bijna dagelijks aan de ballonnen zat. Overdag als ik me slecht voelde, ’s nachts als ik niet kon slapen en soms zelfs op momenten dat ik me júíst goed voelde: om het te vieren. Op allerlei momenten vond ik een ballonnetje wel gepast.”

Verlamd raken of overlijden

“Door mijn almaar groeiende angsten en gebruik in mijn eentje isoleerde ik mezelf van de buitenwereld. Ik had geen werk meer en zat continu thuis. Lachgas werd een blokkade: als ik gebruikte, voelde ik me top, maar de volgende dag kwamen mijn emoties twee keer zo hard terug en was ik aan het overleven. Op een gegeven moment begon ik zelfs te hallucineren op momenten dat ik geen lachgas gebruikte.

Ondertussen begon ik steeds vaker informatie over lachgas op te zoeken en kwam ik erachter wat de gevolgen allemaal konden zijn. Naast mijn al afschuwelijke klachten, kon je zelfs verlamd raken of overlijden! Dat was voor mij een keerpunt. Ik móest afkicken.”

Afkicken

“Een paar weken geleden ben ik in therapie gegaan. ‘Wat wil je leren’, vroeg mijn therapeut me. ‘Wie ik ben’, antwoordde ik. ‘En hoe ik mijn verslaving leer kennen.’ In de therapie hebben we mijn gedrag en mijn verslavingspatronen goed onder de loep genomen en dat heeft me erg geholpen. Ik heb nu vier dagen niet gebruikt en ben daar trots op. Maar ik weet dat ik nog een lange weg te gaan heb.”

Detoxprogramma

“Daarom heb ik me aangemeld bij een detoxprogramma. Dat is een intensief afkickprogramma bij een verslavingskliniek. Daar ga ik echt ontdekken wie de vrouw is die onder dit gebruik zit. Wat zit er in al die emoties die ik uit de weg ga? Alleen door dat onder ogen te komen, kom ik van mijn gebruik af.

Helaas kun je niet bij een detoxprogramma aankloppen als je alleen lachgas gebruikt. Ik heb het ‘geluk’ dat ik ook moet afkicken van oxazepam, waardoor ik ben toegelaten. Maar eigenlijk zouden lachgasgebruikers dat ook gewoon moeten kunnen. Ik heb zelf ervaren hoe heftig deze verslaving is.”

Geen onschuldig feestmiddeltje

“Tot mijn nieuwe traject aanbreekt, doe ik mijn best om lachgas te laten staan. Om mezelf daar sterker in te voelen, probeer ik lotgenoten te vinden om de strijd samen mee aan te gaan. Om die mensen te vinden en mijn ervaringen te delen, ben ik gaan bloggen over dit onderwerp. Eerst schaamde ik me te erg voor mijn verslaving om erover te praten, maar juist door hier stil over te blijven, blijft het taboe bestaan.

Er zijn veel meer mensen zoals ik, die verslaafd zijn aan deze harddrug vermomd als onschuldig feestmiddeltje. Aan hen wil ik laten zien dat ze niet alleen zijn. En anderen hoop ik duidelijk te maken dat lachgas echt niet zo ‘lachen’ is als de meeste mensen denken. Het is levensgevaarlijk.”