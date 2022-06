Stel deze 9 vragen aan je partner voor een sterke(re) relatie

Wees eens eerlijk: hoeveel tijd besteden jij en je partner aan het oprecht vragen stellen aan elkaar? En luisteren jullie dan ook aandachtig, of ben je vooral met jezelf bezig? Neem eens de tijd om deze vragen aan elkaar te stellen en eens goed naar het antwoord van de ander te luisteren. Wedden dat het jullie connectie versterkt?

“Hoe voel je je?”

Deze ogenschijnlijk simpele vraag kan heel goede gesprekken teweeg brengen. Hij is anders dan ‘hoe gaat het?’ waar we vaak uit automatisme ‘goed’ op antwoorden, waardoor de ander getriggerd wordt om echt even de balans vanbinnen op te maken. Je kunt na het antwoord doorvragen over hoe het komt dat je partner zich zo voelt.

“Wat heb je nodig?”

Als je merkt dat je partner niet zo lekker in zijn of haar vel zit, kan dit een fijne vraag zijn. Laat jezelf er tussenuit door niet te vragen ‘wat heb je van MIJ nodig’. Op deze manier geef je je partner alle vrijheid om te voelen waar hij of zij op dat moment behoefte aan heeft, zonder jou iets op te leggen.

“Waar kijk je naar uit?”

Een leuke manier om te kijken wat er op de planning staat van je partner en waar hij of zij mee bezig is. Ook fijn om te weten waar je kunt meeleven om de vreugde te delen.

“Wat vind je van mij als partner?”

Deze vraag is fijn om wat later in een diepgaand gesprek te stellen, om te voorkomen dat je partner denkt dat je het alleen maar vraagt uit onzekerheid. Belangrijk: stel deze vraag alleen als je echt open staat om een eerlijk antwoord te ontvangen van de ander. Als er punten van kritiek zijn, ga dan in een comfortabele sfeer met elkaar om en verduidelijk alles in een ontspannen gesprek op een leuke en constructieve manier.

“Hoe zou jouw perfecte ik-dag eruitzien?”

Een dag die je partner helemaal naar eigen behoeften mag invullen. Een grappige vraag als je een ontspannen gesprek naar een dieper niveau wil trekken. Toptip: geef hem of haar een dag alle ruimte om de ik-dag uit te voeren.

“Wat zou je aan jezelf willen veranderen?”

Deze vraag geeft je partner de mogelijkheid om de kwetsbare kant van zichzelf ruimte te geven. Misschien leeft er iets in de binnenwereld van de ander waar je op deze manier een veilige opening voor geeft. Vertel vooral dat je trots bent dat hij of zij erover deelt.

“Als je drie wensen zou hebben, wat zou je dan wensen?”

Als je de fantasie van de ander wil triggeren, is dit een topvraag. Het laat de ander even wegdromen en kan voor hilarische, ontroerende of verrassende antwoorden zorgen. Misschien komen er wel leuke toekomstplannen voor jullie samen uit voort!

“Wat zijn je grote angsten?”

Angsten willen we het liefst zo ver mogelijk wegduwen en er niet te lang bij stilstaan. Laat staan erover praten. Toch is het heel verlichtend om ze eens ruimte te geven. Misschien kun je elkaar aanmoedigen om ze te overwinnen, of vinden jullie een manier om ze te verlichten.

“Wat is het mooiste dat je ooit is overkomen?”

Hoe fijn zou het zijn als jíj hierop het antwoord bent?

Bron: Freundin