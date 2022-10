Stem mee: wie wordt Libelle STER 2022?

STerke vrouwen die hun Energie inzetten voor Resultaat, dat zijn de Libelle STERren. De afgelopen weken vertelden tien kandidaten hoe zij zich inspannen voor het welzijn van dieren. We zetten ze nog één keer op een rij: wie verdient de titel Libelle STER 2022?

Breng je stem uit en maak kans op een goodiebag. Stemmen kan van 27 oktober t/m 24 november.

Quirine (35) heeft een snuffeltuin voor honden, waar ze door hun neus te gebruiken kunnen ontstressen. “Het is hun belangrijkste zintuig, maar gebruiken dat vaak te weinig. Hier kunnen ze relaxen.”

Nadine (36) maakte zich zorgen over het welzijn van vogels. Met Stichting Opvang Papegaai & Zoo helpt ze vogels die een beter thuis nodig hebben. “Als we vogels in gevangenschap willen houden, moeten we hun leven zo leuk mogelijk maken.”

Jolien (33) en Grietje (34) zamelden tonnen voer in voor honden, katten en paarden in Oekraïne. “Het is verdrietig dat het nodig is, maar we zijn blij dat we de dieren en dus ook hun baasjes kunnen helpen.”

Willeke (53) runt Wildopvang Zuid-Holland, waar ze samen met honderd vrijwilligers zieke, gewonde, mishandelde en verweesde dieren verzorgt die in het wild zijn gevonden. “Ze blijven bij ons tot ze weer naar buiten kunnen.”

Mirjam (65) ondersteunt Stichting Green Heritage Fund vanuit Nederland bij de opvang van ontheemde luiaards in Suriname. “Die keer dat we de kooi openden en zagen hoe een luiaard weer lekker in een boom klom, was zó bijzonder!”

Marion (71) zet zich met Stichting AAI in voor de adoptie van kansloze honden en zwerf­dieren in verschillende landen. “Elke hond verdient een gouden mand. Die hebben we inmiddels aan duizenden honden kunnen geven, gelukkig.”

Willeke (38) geeft met Stichting Opvang De Ezel-sociëteit verwaarloosde en dakloze ezels een nieuw thuis. De dieren knappen daar weer helemaal op. “Ik vind het niet erg om hun stallen uit te mesten, dat werk geeft me juist voldoening.”

Astrid (35) helpt met haar voedselbank voor dieren mensen die door financiële problemen eigenlijk hun huisdier weg moeten doen. “Dat willen we voorkomen, want juist voor mensen die het zwaar hebben, kan een huisdier troost bieden.”

Elfi (67) is vrijwilliger bij Egelopvang Zoetermeer, waar zieke egels worden vertroeteld tot ze op eigen pootjes naar buiten te kunnen. “Zo’n nestje is zó schattig dat het me geen moeite kost om zondagochtend vroeg aan de slag te gaan.”

Annemiek (41) vangt als gastouder voor stichting Mendoo huisdieren op van vrouwen die moeten vluchten voor huiselijk geweld, zodat zij kunnen werken aan hun herstel. “Een huisdier biedt naast troost ook routine. Dat is zó belangrijk.”

