Stijntje (49) viel 30 kilo af en is nu personal trainer: “Ik was een lopende tijdbom”

“Veel mensen zijn een stuk opener als ze aan het sporten zijn. Het hart ligt dan wat meer op de tong. Dat maakt het contact met de sporters zo bijzonder. Ik ben nu twee jaar personal trainer. Daarvoor heb ik heel lang als salesmanager in de mediawereld gewerkt. De zakenwereld inruilen voor de sportwereld was voor mij een enorme omslag.

Ruimte voor mijzelf

In 2017 ging de bal rollen. Mijn laatste ouder overleed begin dat jaar. Ik had altijd mijn handen vol aan de zorg voor mijn ouders. Na het overlijden van mijn vader was er ineens meer ruimte voor mijzelf. Zijn overlijden zette mij ook aan het denken over mijn eigen sterfelijkheid. Ik zag in dat er dingen moesten veranderen als ik er langer voor mijn kinderen wilde zijn dan mijn ouders er voor mij waren. Ik was door het vele roken, drinken en eten een lopende tijdbom.

Ik stopte eerst met roken. Daar werd ik rustiger van, maar ook emotioneler. Ik stopte toen ook helemaal met drinken en ging in therapie. Dat zorgde voor veel meer rust en ook ruimte om aan de slag te gaan met mijn gewicht. Die behoefte had ik daarvoor niet zo. Ik vond het niet fijn om zwaar te zijn, maar ik zat er ook nooit mee. Ik deed toen ook al veel aan krachttraining. Hardlopen lukte me niet, maar dat had mijn interesse ook helemaal niet. Op het moment dat ik de kilo’s niet meer meedroeg, voelde ik pas wat het nadeel ervan was. Uiteindelijk viel ik 30 kilo af.

Diëten

Ik raakte die kilo’s kwijt met een dieet. Nu ik een relatief gezond gewicht heb, zou ik een dieet niet meer zo snel aanraden, maar het was voor mij toen wel de manier. Op het moment dat ik een plan heb, kan ik me daar heel strikt aan houden. Ik vond het dieet heel zwaar en had in het begin echt honger, maar het lukte me om vol te houden. Na een maand was ik al zes kilo kwijt. Dat motiveerde enorm. Ik bleef in die tijd krachttraining doen en ging ook hardlopen. Daardoor bereikte ik na vier maanden al mijn doel en bouwde ik het dieet langzaam af. Door het vele sporten is mijn interne verbrandingsoven anders afgesteld. Ik loop nu enorme einden hard en fiets ook veel. Op advies van een voedingskundige die veel duursporters adviseert, eet ik nu veel peulvruchten, spinazie en boterhammen met ei. Ik eet veel, maar ik verbrand ook veel. Daardoor blijf ik op gewicht.

Personal trainer Stijntje

Toen ik zo was afgevallen en ik meer interesse kreeg in sport, ging ik naast mijn werk een sportopleiding volgen. Uit persoonlijke interesse, want het was niet mijn doel om personal trainer te worden. Ik had wel al een tijdje een onbevredigd gevoel over mijn werk. Samen met een collega heb ik nog geprobeerd om een eigen bedrijf op te zetten in de mediawereld. Toen dat op niets uitliep, besloot ik een paar maanden vrij te nemen. Ondertussen had ik de sportopleiding al afgerond. Kort daarna brak corona uit en viel het allemaal samen. Ik begon met het trainen van mijn man en de buurvrouw en inmiddels is het uitgegroeid tot 25 uur training in de week.

Nieuwe vlogger

Met mijn werk en ook met de vlogs voor Libelle hoop ik mensen te helpen om in beweging te komen. Het is prachtig om mensen sterker te zien worden en daar profijt van te zien hebben. Meer bewegen kan heel makkelijk zijn. Neem eens de trap in plaats van de lift of stap op de gewone fiets in plaats van de elektrische fiets. Of gebruik de oefeningen die ik laat zien in mijn vlogs als basis. Ik hoop dat de video’s mensen inspireren om ook echt meer te gaan bewegen.”