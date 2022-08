Susan (35): “Verliefd word ik niet zo makkelijk. Ik denk dat het vier keer in mijn leven is gebeurd, maar dan ook wel op jongens die mij in de verste verte niet zagen staan. Een echte relatie heb ik nooit gehad, tot mijn grote spijt. Net toen ik vorig jaar bedacht dat ik misschien maar moest accepteren dat ik voor altijd vrijgezel zou blijven, kwam Geert op mijn pad. Ik ontmoette hem in de sportschool. Het was de dag waarop hij begon met krachttraining en cardio. Een week later hield hij er weer mee op. Geert houdt niet van sporten, maar wel bovenmatig veel van eten. En daarom is hij nogal fors. Zeg maar gerust dik.

Unieke ervaring

In de eerste periode dat Geert en ik met elkaar uitgingen, viel het me niet eens zo op. Ik vond hem geweldig en we konden uren praten. Ik viel als een blok voor zijn prachtige, groene ogen en vond het heerlijk om iemand gevonden te hebben die op mijn niveau zit. Een maand geleden zoenden we voor het eerst en het was hemels. Om eindelijk eens gekust te worden door een man die mij net zo leuk vindt als ik hem, is een unieke ervaring.

Extreem onaantrekkelijk

Ik weet echter niet hoe het verder moet tussen ons, want om eerlijk te zijn, zie ik het niet echt zitten om het bed met hem te delen. Niet dat ik nou moeders mooiste ben, maar te dikke mensen heb ik altijd extreem onaantrekkelijk gevonden. Nu ik Geert heb ontmoet, vind ik het heel erg van mezelf dat zijn postuur me tegenhoudt om intiem met hem te zijn, maar ik kan het echt niet helpen.

Dikke buik

Iedere keer dat ik fantaseer over hem en hoe wij sex zullen hebben, haper ik bij die dikke buik. Of ik stel ons samen voor van een afstandje en zie een onsmakelijk tafereel. Ik veracht mezelf om deze gedachtes, maar ik weet niet hoe ik ze moet uitbannen. Het duurt niet lang meer voordat Geert merkt dat ik bedenkingen heb en dan is waarschijnlijk het begin van het einde in zicht. Tenzij er nog een wonder gebeurt. Of als hij in sneltreinvaart op dieet gaat.”