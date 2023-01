Suzanne (34): “We waren allebei verliefd op dezelfde jongen en hij koos voor mij. Kan gebeuren”

Suzanne (34): “Mieke en ik waren twintig en studeerden beiden aan de pabo. Hartsvriendinnen waren we, al vanaf de kleuterschool. En toen kwam Hugo in ons leven, een knappe, mysterieuze violist. We vielen als een blok voor hem. Allebei. Hij leek onbereikbaar en we zwijmelden erop los. Er was geen jaloezie, want ooit een relatie krijgen met zo’n geweldige jongen leek geen optie. Maar dat bleek niet het geval: hij vroeg me mee uit. Mij, de minste knappe van ons twee! Ik was in de wolken, maar degene met wie ik dit het liefst wilde delen, gaf niet thuis. Ze hoorde me aan, verzon een smoes en verdween.

Negeren

Ik wilde haar niet kwijt en probeerde er met haar over te praten, maar dat ging niet. Mieke begon steeds meer met andere meiden op te trekken en negeerde me volkomen. Alsof ik haar iets gruwelijks had aangedaan, terwijl zij in mijn plaats precies hetzelfde gedaan zou hebben. Na een paar geweldige afspraakjes kregen Hugo en ik een relatie. Hij was stapelverliefd op mij. En ik op hem. We verloren onszelf helemaal in elkaar en ik moet eerlijk toegeven dat ik mijn pogingen om in contact te blijven met Mieke in die tijd volledig gestaakt heb.

Spijt

Na ongeveer een half jaar ontwaakte ik weer een beetje uit de roes en besloot ik toch nog maar eens een poging te wagen. Ik belde Mieke en gelukkig nam ze op. Het leek best een aardig gesprek te worden, maar toen kwamen we bij mijn relatie met Hugo terecht. Mieke vroeg of ik er spijt van had dat ik haar dit had aangedaan. En dat had ik niet. Want ik vond dat ik haar niets misdaan had. We waren allebei verliefd op dezelfde jongen en hij koos voor mij. Kan gebeuren. Zij zag het echter heel anders en zei dat ze niet wilde dat ik haar ooit nog zou bellen.

Relatie verbroken

Ik heb daar veel verdriet van gehad, maar door mijn gelukkige tijd met Hugo stond ik daar niet zo bij stil. Dat kwam pas toen die relatie na drie jaar op de klippen liep, uiteindelijk pasten we toch niet bij elkaar. Ik vind het steeds moeilijker te verkroppen dat ik Mieke niet meer in mijn leven heb. Zo’n vriendin vind ik nooit meer en ik vraag me dagelijks af of ik het misschien toch anders had moeten aanpakken.”