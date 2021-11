Sylvia: “Lifehacks kalmeren mij tot in het diepste van mijn ziel, op het comateuze af”

Ze is getrouwd, heeft een dochter (23), twee zoons (20 en 17) en katten Lola en Siepie. Deze week schrijft Sylvia Witteman (56) over lifehacks.

Ontspannen is belangrijk. Mensen doen dat met behulp van een warm bad, sport, shoppen, een spelletje. Je hebt ook mensen die zwaarder geschut nodig hebben om tot rust te komen, zoals zuipen, drugs, gokken en foute mannen. Niet verstandig, maar allemaal heel begrijpelijk. Voor mij heeft het heel lang geduurd voor ik een passende vorm van ontspanning vond. Van een warm bad word ik onpasselijk, ik heb een hekel aan sport, shoppen vind ik net zo vervelend als gokken en voor drugs, zuipen en foute mannen ben ik te oud. Candy Crush is mijn favoriete spelletje (ja nog steeds: level 7784, ik schaam me dood), maar ontspanning brengt het me niet. Integendeel, het agiteert me geweldig. Ik schreeuw zelfs tegen het scherm.

Onschadelijk voor je gezondheid

Onlangs heb ik ontdekt wat mij tot in het diepst van mijn ziel kalmeert, op het comateuze af. Het is onschadelijk voor de gezondheid en kost niets. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen: lifehack-filmpjes op YouTube. Voor de enkeling die niet weet wat een lifehack is: dat is een oplossing voor een alledaags probleem. Je wilt een flesje bier drinken, maar hebt geen opener? Met een strak gevouwen papiertje wip je de dop er zo af. Je wilt muziek luisteren, maar je hebt geen speaker? Knutsel er eentje van een lege Pringles-bus. Enzovoort, enzovoort.

Onnodig maar toch leuk

Uren kan ik ernaar kijken. Die lifehacks zijn heel handig, maar vaak wel voor de hand liggend: je hebt grote borsten en wilt toch op het strand op je buik liggen? Graaf voor elke borst een kuiltje in het zand. Of, op zijn zachtst gezegd, nogal vergezocht: neem een lege pillenstrip, vul elk holletje met tandpasta, plak alles dicht met folie en stop in je tas. Nu kun je overal waar je bent lekker je tanden poetsen! Wow! Je had natuurlijk ook een minitubetje tandpasta mee kunnen nemen, maar ach...

Of deze: je kind wil geen melk drinken? Neem een rubber handschoen, teken er zwarte vlekken op zoals bij een koe, maak er een gaatje in zoals bij een uier en laat het kind de handschoen ‘melken’. Je bent te klein om bij de bovenste plank van de kast te kunnen? Nee, géén krukje pakken, ben je mal. Je koopt gewoon tien paar teenslippers en lijmt de zolen daarvan op elkaar tot je twee torenhoge teenslippers hebt. Je hebt er wel een lijmpistool voor nodig, maar wie heeft er nou géén lijmpistool? Nagel gescheurd? Niet afknippen! Pluk een blaadje van de dichtstbijzijnde kamerplant, plak dat eroverheen en lak in je favoriete kleur. Doe zonnebrandolie ook eens in een lege deoroller (waarom?!). Als je geen pan hebt, kun je ook een ei bakken op bakpapier (de meeste mensen zonder koekenpan hebben ook geen bakpapier in huis, maar oké). Nieuwe portemonnee nodig? Maak er zelf een van een oude beha. En maak dan meteen een geinig krukje van een oude verfemmer!

Ik kijk naar dit alles in een staat van tevreden gelukzaligheid. Voor Sinterklaas ga ik een lijmpistool vragen. En tien paar teenslippers.