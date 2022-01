De zonen van Sylvia willen bananen, maar gele, geen met bruine vlekjes.

“Mama, kun je bananen kopen?”, vroeg mijn jongste zoon. “We hebben bijna nooit bananen. Weet je dan niet dat fruit heel belangrijk is voor opgroeiende kinderen?” Hij trok er een gezicht bij als een hongerlijdend straatschoffie uit een boek van Dickens en vervolgde: “Ik heb denk ik al scheurbuik. Ja, het kan niet lang meer duren of mijn tanden vallen uit mijn mond.”

“Leren ze je dan niets op die school?”, antwoordde ik. “Scheurbuik krijg je van gebrek aan vitamine C. In bananen zit geen vitamine C. Je krijgt bovendien genoeg binnen met al dat verse sinaasappelsap. Flessen gaan er per week doorheen. De fruitschaal ligt trouwens vol met mandarijnen en appels. Maar goed, ik zal bananen kopen. Vooruit dan maar weer.”

Bruine sproetjes

En dan zucht ik inwendig. Want hoe gaat dat? Ik koop bananen. Een grote tros. Die leg ik op de fruitschaal. Mijn zoons eten ieder een banaan. En de volgende dag laten ze de bananen links liggen.

“Jullie wilden toch zo graag bananen? Eet ze dan!”, roep ik de derde dag. En dan komt de mededeling die voor mij iedere keer weer een klap in het gezicht is: “Nee, die zijn niet lekker meer. Getver, ze hebben allemaal vieze bruine vlekken.”

Wat is dat met de jeugd van tegenwoordig? “Bananen met bruine vlekjes zijn juist het allerlekkerst!”, roep ik dan. “Zoet en rijp!” Ik méén het. Ik heb gelijk. Maar helaas, ik heb geen poot om op te staan. “Je weet er niks van, want jij eet nooit bananen”, roepen ze in koor.

Dat is waar. Als kind vond ik ze heerlijk. maar daar is ergens in mijn puberteit een einde aan gekomen. Betekent dat dat ik geen recht van spreken meer heb? Heb ik geen verstand van eten? Heb ik soms geen drie kookboeken geschreven? Een onrijpe banaan is keihard en smaakt naar niets. Terwijl een rijpe, gele, met gezellige bruine sproetjes overdekte banaan, met dat zachte, zalvige mondgevoel en tropische, zoete aroma... “Mama, als je ze zelf niet lust mag je je er ook niet mee bemoeien”, klinkt het dan.

Bananencake

Daar liggen de bananen, op de schaal. De vierde dag zijn ze bruin en de vijfde dag zijn ze zwart. “Nu zijn ze op hun lekkerst voor bananencake, jongens!”, zeg ik dan. Ze zijn dol op bananencake. Ik niet. Sowieso geef ik niks om gebak. Moet ík dan cake bakken van hun versmade bananen? Nee.

“Bak er maar een lekkere cake van, jongens”, zeg ik dan. “Ja,” zeggen mijn zoons allebei, “maar niet nu. Ik heb een toetsweek/voetbaltoernooi/feest/haast/hoofdpijn. Morgen doe ik het. Of overmorgen. Weet je wat? Leg ze maar in de vriezer, dan maken we die cake zodra het uitkomt.”

Zwarte bananen

Dan gaat er een week voorbij zonder dat er iets gebeurt. Na die week vraagt een van mijn zoons: “Mama, kun je eindelijk weer eens bananen kopen?” En dan koop ik ze, tandenknarsend, opnieuw. En dan herhaalt zich dit scenario, opnieuw en opnieuw.

De vriezer, intussen, ligt vol met zwarte, stijf bevroren bananen. Die bewaar ik, voor als mijn jongens op kamers gaan. Dan krijgen ze ze allemaal mee, elk een boodschappentas vol.