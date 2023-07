Test: hoe hecht jij aan mensen?

De score

Meestal een Z

Je hebt een zekere hechtingsstijl en bent dus zelfverzekerd in liefde en vriendschap. Je vindt het makkelijk een emotionele band aan te gaan met iemand, maar vindt het ook niet erg als het contact even wat minder close is. Je hebt ook je eigen leven. Jouw houding in relaties weerspiegelt vertrouwen in de ander én in jezelf. De kans is groot dat je een fijne jeugd hebt gehad met ouders bij wie je terechtkon als je ergens mee zat en behoefte had aan aandacht, hulp en troost.

Tip: Een zekere hechtingsstijl is niet per se blijvend. Nare ervaringen in de liefde of in vriendschappen kunnen je onzeker maken en het vertrouwen in jezelf en anderen schaden. Krijg je te maken met teleurstellingen in je sociale leven, wees je dan bewust van dit risico. Vraag je af: in hoeverre laat ik mijn houding in toekomstige relaties hierdoor beïnvloeden?

Meestal een O

Je hebt een onzekere hechtingsstijl. Je staat op een onzekere manier in liefde en vriendschappen en verlangt voortdurend naar meer intimiteit en bevestiging. Het liefst zou je alles met de ander delen. Op eigen benen staan is dan ook niet jouw sterke punt. Belangrijkste reden van je onzekerheid is je negatieve zelfbeeld. Je vindt jezelf niet altijd de moeite waard en denkt daardoor dat anderen jou aan de kant zullen schuiven voor een ander. De kans is groot dat je als kind ouders had die wisselvallig reageerden op je behoeften: de ene keer kreeg je wel de aandacht, hulp en troost die je nodig had, de andere keer niet. Die grilligheid heeft jou als kind onzeker gemaakt over jezelf: ben ik nu wel of niet de moeite waard om aandacht aan te geven? Die onzekerheid projecteer je nu op je volwassen relaties.

Tip: Zou je het anders willen, vraag je dan af waarom je je nog laat leiden door oude angsten. De mensen met wie je nu omgaat, zijn niet de mensen uit je jeugd die jou onzeker hebben gemaakt.

Meestal een V

Je hebt een vermijdende hechtingsstijl. Dat wil zeggen dat je, in de liefde en in vriendschappen, emotionele diepgang en binding vermijdt. Je voelt je in je vrijheid beperkt als mensen een beroep op je doen. Hulp aan anderen vragen doe jij ook zo min mogelijk – dat schept alleen maar verplichtingen. Liever heb je geen al te hechte banden, zodat je kunt doen wat je wil en je niet te veel rekening hoeft te houden met anderen. De kans is groot dat je als kind weinig emotionele aandacht kreeg van je ouders. Zij zorgden er misschien wel voor dat het eten op tafel stond en je een dak boven je hoofd had, maar oog voor je gevoelens was er niet. Je hebt als kind daardoor geleerd dat je niet bij anderen hoeft aan te kloppen als er iets is. Je bent zo zelfstandig geworden dat je niet eens meer de behoefte voelt aan emotionele binding.

Tip: Je zou jezelf de vraag kunnen stellen: wat is het ergste dat er kan gebeuren als ik iets meer van mijn vrijheid zou opgeven voor een ander? En wat zou me dat kunnen opleveren?

Meestal een A

Je hebt een angstige hechtingsstijl: wel behoefte aan emotionele diepgang en binding, maar tegelijkertijd vind je dit eng en ga je het uit de weg. Je bent bang dat je, als je iets van jezelf laat zien, gekwetst wordt. Je hebt dus last van bindingsangst. In je relaties zorgt dit voor een dubbele houding: je voelt je aangetrokken tot mensen, die je ook weer kunt afstoten als het contact te dichtbij komt. En dat maakt het aangaan van stabiele, blijvende relaties lastig voor je. De kans is groot dat je als kind weinig emotionele aandacht kreeg van je ouders. Waardoor je het gevoel kreeg dat je niet de moeite waard was én dat je beter maar niet te veel op anderen kunt rekenen. Deze angsten spelen je nog steeds parten in je relaties.

Tip: Zou je het anders willen, vraag je dan eens af waarom je nog met de ogen van het afgewezen en gekwetste kind naar de mensen kijkt die nu in je leven zijn en om je geven. Wil je op die manier in relaties staan? Is dit misschien een goed moment om oude angsten en onzekerheden wat meer los te laten en wat meer te gaan varen op vertrouwen?