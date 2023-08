Thura hield een schuld van €24.000 geheim voor haar vriend: “De rekeningen gooide ik ongeopend in de prullenbak”

Als Thura van Schajik (32) en haar vriend Quincy Huisraad meedoen aan het EO-programma Waar doen ze het van? blijkt het stel een enorme schuld te hebben. “Toen de budgetcoach aan de keukentafel het bedrag noemde, stortte mijn wereld in. Ik dacht: als ik het niet zie, dan is het er niet.”

“Hoewel ik van mijn moeder altijd het goede voorbeeld kreeg, ben ik totaal niet handig met geld. Vanaf mijn achttiende kom ik al in de verleiding om spullen te kopen die ik me eigenlijk niet kan permitteren. Hierdoor heb ik altijd schulden gehad. Met mijn inkomen probeerde ik het altijd weer rond te krijgen, maar ik vulde het ene gat met het andere.

Waar doen ze het van?

Een halfjaar geleden werden we gevraagd om mee te doen aan het televisieprogramma Waar doen ze het van? Omdat we in ons samengestelde gezin negen kinderen hebben, hadden Quincy en ik ooit naar de EO gemaild of we konden meedoen aan het tv-programma Een huis vol. Dat ging helaas niet door. Over dit voorstel moesten we wel even nadenken. Uiteindelijk zeiden we ja, omdat we vinden dat het taboe rond geld moet worden doorbroken.

Quincy werkt als glazenwasser en ik werk als kleuterjuf . Samen hebben we maandelijks 3.650 euro te besteden. Een prima salaris. Quincy en ik hebben ieder een eigen betaalrekening. Hij heeft zijn zaken aardig op orde, maar samen gaven we veel geld uit aan dingen als Thuisbezorgd, etentjes buiten de deur, kleding en schoenen voor de kinderen, beautyproducten, sieraden, dure telefoonabonnementen en een leaseauto. We shopten vooral online via AfterPay, waar je achteraf kunt betalen. Maar dat deed ik niet. Aanmaningen die op de deurmat vielen maakte ik niet eens open en gooide ze meteen in de prullenbak. Ook werd er nog post op mijn oude adres bezorgd, waardoor ik enveloppen misliep. Ik dacht: als ik het niet zie, dan is het er niet.

Enorme schuld

Schulden hebben geeft stress en zorgen. Daarom wilde ik Quincy er niet mee belasten. Omdat ik hem er niets over vertelde, wist hij nergens van. Ik was ontzettend eenzaam hierin, maar ik liet dat niet merken. Ik had het geld uitgegeven, dus loste ik het zelf op, dacht ik. Inmiddels hadden we geen enkel zicht op ons uitgavenpatroon. Pas bij de opnames voor het tv-programma werden we met onze neus op de feiten gedrukt. Ik had het idee dat ik ongeveer tienduizend euro schuld had. Maar toen er een budgetcoach werd ingeschakeld, viel zij meteen met de deur in huis. Aan de keukentafel deelde ze mee dat het om maar liefst 24.000 euro ging. Toen ik dat hoorde was ik behoorlijk de weg kwijt. Ik moest huilen en voelde veel verdriet. Quincy reageerde in eerste instantie boos. Waarom had ik niets gezegd? Dan hadden we veel eerder aan de bel kunnen trekken. Maar toen ik hem uitlegde wat mijn beweegredenen waren, was hij heel lief en begripvol.

Geheim aan het licht gekomen

Ik dacht: waar ben ik aan begonnen, straks komt dit allemaal op televisie. Ik schaamde me kapot. Maar achteraf ben ik ontzettend dankbaar dat ik heb doorgezet. Ik ben opgelucht dat mijn geheim aan het licht is gekomen: er viel een enorme last van mijn schouders. De budgetcoach leerde ons de kneepjes van het betalen en bracht structuur en overzicht in wat er in- en uitgaat.

Naar de kinderen zijn we er heel open over: zij begrijpen dat nu niet meer alles kan. We hebben ze ook uitgelegd dat alles onder controle is, zodat ze zich geen zorgen hoeven te maken. We betalen nu maandelijks 1.500 euro af aan schuldeisers en houden gek genoeg meer geld over dan eerst. Er is structuur en we weten precies hoeveel we kunnen uitgeven. Er is een vast bedrag voor de boodschappen en we koken nu vrijwel elke dag thuis. De boodschappen bestellen we online, zodat we precies zien wat we uitgeven. In de fysieke winkel ben je namelijk geneigd om spullen mee te pakken die je eigenlijk niet nodig hebt. Van onze abonnementen, zoals streamingsdiensten, hebben we alleen gehouden waar we écht gebruik van maken. We hebben zelfs geld over om te sparen voor de vakantie. Ook kunnen we de kosten voor de auto betalen en we hebben een potje voor onvoorziene zaken. Het is geweldig.

Schuldenvrij

Als we schuldenvrij zijn, kunnen we maandelijks een bedrag sparen voor de kinderen. Dat is al over twintig maanden of zelfs sneller, omdat we extra afbetalen met onze dertiende maand en vakantiegeld. Onze boekhouding wordt nu nog gedaan door de budgetcoach, maar op een gegeven moment moet ik het zelf doen. Daar hebben we allebei vertrouwen in: mijn coach is als een moeder die me pas loslaat als ze zeker weet dat het me lukt. Mensen die zich in ons verhaal herkennen, kan ik aanraden om open en eerlijk over je schulden te zijn. Zoek hulp als je het niet alleen kunt. Het is helemaal niet raar. Ik schaamde me ook, maar als je het wil oplossen zul je met de billen bloot moeten en iemand in vertrouwen nemen. Er is geen andere weg.”

