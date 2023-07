Tijdens een vakantie voor alleenstaande ouders vond Corine (52) de liefde: “Was het niet te snel na de scheiding?”

Corine (52, werkt in de verpleging, heeft twee kinderen van 17 en 19) besloot na haar scheiding op een reis voor alleenstaande ouders te gaan. Ze ontmoette Toine en werd halsoverkop verliefd.

Merel Brons Libelle

“Een half jaar na mijn scheiding opperde een vriendin: ‘Waarom ga je deze zomer niet mee met zo’n reis voor alleenstaande ouders?’ Toen ik er even over nadacht, leek het me zo gek nog niet. Ik had geen zin om met mijn kinderen van vijf en zeven tussen allerlei blije gezinnetjes te kamperen. De mensen die deze vakantie boekten, zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Voor de ouders en voor de kinderen werden er allerlei activiteiten georganiseerd. Dat leek me prettig, want zo hoefde ik niet zelf de hele tijd te zorgen voor het vermaak van de kinderen en had ik ook nog af en toe ‘me-time’. Ik vond een leuke camping bij een kasteel in de Dordogne en boekte.

Verdrietige periode

Ik had turbulente jaren achter de rug. Tussen mij en mijn ex boterde het al langere tijd niet en hij kon nogal explosief uit de hoek komen. Omdat ik probeerde onze relatie voor de kinderen te redden, heb ik nog voorgesteld om samen in relatietherapie te gaan, maar dat zag hij niet zitten. Ik vond dat onbegrijpelijk. We hadden jaren geprobeerd om kinderen te krijgen en uiteindelijk twee kinderen geadopteerd. Dat was een langdurig en moeilijk proces dat veel van ons had gevraagd. Nu hadden we ons gezin eindelijk compleet en zette hij onze relatie op het spel.

Achteraf bleek dat hij verliefd was geworden op een ander en met haar verder wilde. Ik ben mezelf in die periode behoorlijk kwijtgeraakt. Ik voelde me als oud vuil aan de kant gezet. Het was een verdrietige periode die zowel mij als de kinderen geraakt heeft.

Toen we zo met z’n drietjes onderweg waren naar ons hotel voor een eerste overnachting wist ik dat het een goede beslissing was. Het voelde als een nieuw begin. De camping waar onze tent al klaarstond, was prachtig. Ik stond in een rijtje met allemaal eenoudergezinnen. Vrouwen en mannen die gescheiden waren of hun partner hadden verloren. Gek genoeg schiep dat meteen een band. Ik had al snel een klik met twee gezellige vrouwen uit Brabant en al de eerste dag sloten we ’s avonds af met een borreltje voor de tent. Onze kinderen hadden ook een topdag met elkaar, met allerlei activiteiten die door de reisleiding waren georganiseerd.

Vakantie alleenstaande ouders

De volgende dag nam ik zelf deel aan een van die activiteiten, een mountainbiketocht. Ik ben sportief aangelegd en vind het fijn om ook iets anders te doen dan te hangen bij een zwembad. Tijdens het fietsen raakte ik aan de praat met Toine, een alleenstaande vader van twee kinderen. Hij was vier jaar alleen en hij was al eerder op eenoudervakantie geweest. Dit jaar had hij er eigenlijk niet zoveel zin in, maar boekte uiteindelijk op verzoek van zijn kinderen toch deze reis naar Frankrijk. Achteraf denk ik: het heeft zo moeten zijn.

Al snel vonden we raakvlakken. We houden allebei van actieve vakanties en zijn ook gek op skiën. Onze kinderen bleken elkaar ook al te hebben ontmoet en de rest van de vakantie trokken we met elkaar op. Ik dacht daar verder niets romantisch bij, maar ik vond het wel gezellig. Achteraf bleek zijn oudste dochter al heel snel tegen Toine te hebben gezegd: ‘Papa, is die mama van Chen en Yaru niks voor jou?’ Toine had mij ook al eerder in het vizier dan pas tijdens die mountainbiketocht, bekende hij later.

Eerste date

Toen de vakantie op z’n einde liep, wisselden we gegevens uit en spraken we af om een keertje met elkaar te gaan eten. Maar al snel na thuiskomst stuurde hij me een mailtje met wat foto’s en schreef hij dat hij me zo’n leuke vrouw vond. Ik kon dat maar nauwelijks geloven. De scheiding had me zo onzeker gemaakt, dat ik het allemaal eerst rustig wilde laten bezinken voordat ik op zijn uitnodiging om te gaan eten in ging. Ik wist ook niet zeker of ik me zo kort na de scheiding al op het datingpad wilde begeven. Was ik daar wel weer aan toe?

Toch besloot ik het erop te wagen. We gingen eten bij een ontzettend goed restaurant. We waren zo aan het praten en lachen dat we ons aan het einde van de avond niet eens meer konden herinneren wat we nou eigenlijk gegeten hadden. Onze eerste kus was op diezelfde avond. Weg was de twijfel. Het voelde allemaal zo natuurlijk. We zijn de afgelopen elf jaar nog een paar keer naar dat restaurant teruggegaan. Het voelt als de plek waar het tussen ons echt begon. Na onze kus was ik volledig in de wolken. Ik was bijna veertig en had nooit durven dromen dat ik op die leeftijd nog een keer zo verliefd op iemand zou kunnen worden. Hij had exact hetzelfde. Dan zat hij op z’n werk en appte hij me: ik kan me niet concentreren omdat ik alleen maar aan jou denk.

Betere man

We hebben elkaar eerst nog een paar keer gezien, voordat we het aan onze kinderen vertelden. Zowel zijn als mijn kinderen reageerden heel enthousiast. ‘Wat leuk! Met Toine van vakantie!’ Vooral zijn kinderen waren blij voor hem. Hun moeder had al een tijd een andere relatie en ze vonden het toch wel een beetje zielig dat papa steeds alleen was.

Mijn ouders vonden het wat moeilijker dat ik zo snel na de scheiding alweer een nieuwe relatie had. Maar naarmate ze Toine beter leerden kennen, werden ze positiever. Ze zagen hoe goed hij voor me was en zeiden op een bepaald moment zelfs: ‘Dit is gewoon een betere man voor jou’. Ze gunnen mij het enorm dat ik weer zo gelukkig ben.

Natuurlijk gaat het niet allemaal vanzelf als je twee gezinnen met elkaar probeert te combineren. Het was even zoeken om de verschillende opvoedingen op een lijn te krijgen. En we woonden ook nog eens dik zeventig kilometer uit elkaar. We reisden wat af! Na een jaar of twee besloten we het huis van Toine te gaan verbouwen en daar te gaan samenwonen. Dat is nu een jaar of tien geleden. Drie van de vier kinderen wonen nog thuis, mijn oudste dochter woont inmiddels op zichzelf en komt vrijwel ieder weekend langs.

Dankbaar

Ik kijk nog altijd met een warm gevoel terug op die eenoudervakantie van toen. Ik zou het ook iedereen in die situatie van harte aanraden. Het is zeker geen datingvakantie, maar het is wel een fijne manier om met je kinderen even lekker weg te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten. Voor ons heeft dat natuurlijk fantastisch uitgepakt. Ik ben heel dankbaar dat ik Toine heb mogen ontmoeten. Hij geeft me iedere dag het gevoel dat hij van me houdt en ik bij hem op de eerste plek sta. Daardoor ben ik een stuk zekerder geworden over mezelf. En het sprookje houdt nog zeker niet op, want onlangs vroeg hij mij ten huwelijk. Deze zomer wordt mijn vakantieliefde mijn man!”