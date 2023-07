Tirza’s hondje werd doodgebeten door de herdershond van haar schoonouders: “Ik hoef daar even niet meer te komen”

Een gezellig bezoekje aan haar schoonouders liep uit op een ramp voor Tirza (36). Haar pluizige pomeriaan werd doodgebeten door een van haar schoonouders’ herdershonden. “Mijn schoonouders zeggen dat het maar een hond is, maar dat maakt de rouw niet minder.”

Eva Breda Getty Images/Score RF

Tirza (36): “Sommige mensen snappen niet dat je kunt rouwen om een hond. Het is toch maar een huisdier? Maar wat Bobbie voor mij was, ging veel verder dan dat. Als ik na een werkdag thuis kwam en ze op mijn schoot sprong om uitgebreid te kroelen, was ik alle stress alweer vergeten. In coronatijd, toen ik me soms eenzaam voelde, maakte haar blije koppie me altijd weer vrolijk. Ze was een pomeriaan van maar twee kilo en met haar dikke haardos was ze meer vacht dan hond, maar ze was één bom karakter en liefde.

De herdershonden zouden geen vlieg kwaad doen

Ik nam Bobbie overal mee naartoe. In de stad kende zij meer mensen dan ik. Naar het terras, naar vrienden, mee naar de winkels: ze vond het prachtig. Mijn schoonouders waren haar vaste oppasadres als ze even te moe leek om de hort op te gaan. Ze leek het goed te kunnen vinden met hun herdershonden. Eén daarvan kende ze vanaf haar geboorte, de ander was vlak na haar bij het gezin gekomen, maar wel al zijn leven lang gewend aan Bobbie. Soms maakte ik me wel zorgen of die grote honden mijn kleine haarbal niet zouden pakken. Maar mijn schoonouders verzekerden me: dat zouden de honden nooit doen.

Ik weet dat wat er gebeurd is niet mijn schuld is. En toch vraag ik me nog iedere dag af wat er was gebeurd als ik Bobbie die ene avond niet op de grond had gezet. Uit werk ging ik op bezoek bij mijn schoonouders. Ik zat in hun woonkamer en Bobbie zat uiteraard op schoot met me te knuffelen. Die gaf ik haar graag: een paar dagen eerder waren mijn vriend en ik op vakantie zonder haar. ‘Ik wil Bobbie voortaan mee op reis’, zei ik toen nog tegen hem. ‘Ik mis haar zo.’ Het was heerlijk om weer met haar te kunnen kroelen.

Mijn hond werd doodgebeten

Omdat mijn vriend nog niet thuis was uit zijn werk, keek Bobbie onrustig om zich heen als altijd. Zodra ik mijn vriend zijn sleutel in de voordeur hoorde, zette ik Bobbie op de grond, zodat ze naar hem toe kon rennen voor net zo’n uitgebreide begroeting. Maar vanaf dat moment ging alles zo snel dat ik amper meekreeg wat er gebeurde. De jongste herdershond hing plotseling over Bobbie en vervolgens hoorde ik een hard gepiep. Mijn vriend sprong op de twee honden af en riep iets uit, terwijl mijn schoonmoeder in paniek ernaast stond. Het volgende wat ik zag was mijn piepkleine Bob, slap en buiten bewustzijn in de armen van mijn vriend. Ik kon alleen maar gillen. Kort daarna raceten we naar de dierenarts. Ik had Bobbie in mijn armen en hoewel haar nekje volledig krachteloos was en haar oogjes gesloten, voelde ik nog haar warmte en - tenminste, dat dacht mijn brein hoopvol - een zwakke ademhaling en hartslag. Maar de dierenarts hielp me uit de droom: Bob was vol in haar nek gebeten door de herdershond van mijn schoonouders. Alle botjes waren gebroken. Ze was niet te redden.

Niemand wenste me kwispelend goedemorgen

De enige troost was dat Bobbie waarschijnlijk al gevoelloos was tegen de tijd dat de pijn aan kwam zetten. Zij had niets gevoeld van de aanval. Die avond begroeven we Bobbie in de ruime tuin van mijn ouders en proostten we de scherpe randjes van ons verdriet af. Ik belandde in zo’n diepe slaap dat ik die eerste nacht amper doorhad dat Bob niet naast me lag op het hoofdkussen, zachtjes snurkend in mijn oor. Maar toen ik ’s ochtends wakker werd en er geen lief beestje was om mij kwispelend goedemorgen te wensen, kwam het verlies keihard binnen.

Mijn schoonouders zeggen dat het ‘maar een hond’ is

Mijn vriend was natuurlijk net zo geschrokken en verdrietig als ik. Mijn schoonouders ook, vermoed ik, maar zij vonden het moeilijk om erover te praten. Ze komen uit een gezin dat veel heeft meegemaakt en gaan daar sterk mee om door veel te relativeren. Ik weet dat ze dat niet slecht bedoelen en het betekent veel voor me dat ze de volgende dag zelf hun aansprakelijkheidsverzekering belden en het verhaal uit de doeken deden. Maar ik vind het ook moeilijk om te horen dat ze vinden dat ik het niet groter moet maken dan het is, omdat Bobbie ‘maar een hond was’ en dat er ergere dingen zijn. Ik kom er nu dan ook liever even niet over de vloer. Dat heeft er ook mee te maken dat ik het moeilijk vind om de herdershond die Bobbies’ leven nam te zien. Ze is geen agressieve hond, maar had tijdens de aanval een schijnzwangerschap. Honden kunnen daar feller door worden. Toch kan ik maar moeilijk in haar buurt zijn. Ze herinnert me te erg aan dat vrolijke pluizenbolletje dat ik niet meer heb.”