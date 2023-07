Tjarda (36) is bijna blind en vlogt daarover: “Ik wil het anders zijn normaliseren”

“‘Hoi, ik ben Tjarda en ik ben bijna blind.’ Zo begin ik elk filmpje. Ik ben zo ook meteen alle vragen voor: waarom kijk je niet in de camera? Waarom zit je met je hoofd zo dicht op je kop thee? Inmiddels is het zinnetje zo bekend dat er persiflages op worden gemaakt. Ik had niet kunnen bedenken dat zo veel jonge mensen fan zouden zijn van de filmpjes van een blinde vrouw van bijna veertig. Een businesscoach had me aangeraden op social media te gaan om mijn bedrijf – ik werk als spreker en adviseur op het gebied van inclusie – op de kaart te zetten. Ik ben tenslotte zelf een voorbeeld van iemand die ‘anders’ is en gewoon meedraait in de samenleving. Het begon met een gek dansje op TikTok, waarbij ik Engels sprak. Ik werd totaal afgekraakt vanwege mijn accent, maar mijn filmpjes werden wél bekeken. Ik besloot toen een jaar lang elke week drie filmpjes te plaatsen. Inmiddels ben ik anderhalf jaar verder en heb ik honderdvijfentachtigduizend volgers.”

Vijf procent zicht

“Ik was zes toen mijn zicht achteruit begon te gaan. De letters op het schoolbord kon ik niet lezen en ook tijdens het buitenspelen vond ik het moeilijk om mee te doen. Om niet buiten de boot te vallen, leerde ik mezelf steeds nieuwe trucjes zodat ik wel kon meespelen. Zo was ik goed in het onthouden van stemmen en onthield ik wat mijn klasgenoten droegen, zodat ik ze zou herkennen. Maar mijn zicht ging steeds verder achteruit. Artsen hadden geen idee hoe het kwam. We gingen van ziekenhuis naar ziekenhuis en pas tien jaar geleden kwam er een diagnose: ik heb een progressieve oogaandoening. Inmiddels zie ik nog maar vijf procent. Dat steekt me soms wel. Het is moeilijk dat ik altijd afhankelijk ben van iemand anders op het gebied van vervoer. Ik kan nooit mijn kinderen zelf van school halen, de au pair rijdt dan met me mee. Ik vind het ook moeilijk dat ik de uitdrukking op de gezichten van mijn kinderen nooit goed kan zien. Zijn ze blij? Kijken ze boos? Soms mis ik dan een dimensie.

Het is moeilijk, maar ik heb het ermee te doen. Daarom kies ik ervoor om er zo positief mogelijk mee om te gaan en met humor mijn beperkingen en uitdagingen te delen. Juist om anderen een hart onder de riem te steken en te laten zien dat ze niet alleen zijn. Ik wil het anders zijn normaliseren.”

Missie

“Mijn kinderen houden me soms expres voor de grap, ook dat film ik weleens. Inmiddels weet ik wel dat ik filmpjes moet maken als ik er echt zin in heb. Ik zie het terug als dat niet zo is. En ik merk ook steeds meer dat ik goed moet nadenken over wat ik plaats. Ik heb toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid. In verkiezingstijd had ik een filmpje gemaakt waarmee ik mensen aanmoedigde om te gaan stemmen, en ik liep langs een spoorlijn. Wat ik niet had gezien, was dat het leek alsof ik óp het spoor liep. ProRail belde meteen om me te waarschuwen, dus toen heb ik het filmpje snel aangepast. Hoelang ik dit zal blijven doen? Ik weet het nog niet. Ik voel me op TikTok nu al half bejaard. Ik moet het gevoel hebben dat het me wat oplevert. Niet zozeer in financiële zin, ik wil het gevoel hebben dat ik blijf bijdragen aan mijn missie: inclusiviteit.”

Onlangs is Tjarda voorgedragen als nieuwe burgemeester van Leiderdorp. Ook in deze functie zal zij haar missie voortzetten: “Ik had er natuurlijk op gehoopt, maar het is zo bijzonder dat ik ben voorgedragen. Ik waardeer de moed van de gemeente Leiderdorp om dit avontuur met mij aan te gaan. Hoewel ik slechts vijf procent zie, verzeker ik alle inwoners dat mijn inzet voor Leiderdorp honderd procent zal zijn, en misschien nog wel meer.”

Tiktok: @tjardastruik. Instagram: @tjardastruik