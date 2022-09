Tom (33): “Ze was op oorlogspad, ze had zin om een hart te breken”

Tom (33): “Lotte. Drie jaar geleden kwam ze op een onhandig moment mijn leven binnengestormd. Ik zat in een prima relatie, maar was in die tijd nogal in de war. Lotte was net verlaten door haar vriend en op oorlogspad. En met op oorlogspad bedoel ik dat ze zin had om het hart van een man te breken.

Vriendschap veranderde in iets seksueels

Ze maakte me afhankelijk van haar. Toen ik in de diepste put zat, regelde zij een psycholoog voor me. Ze luisterde naar me op zo’n intense manier dat ik er week van werd. Wat eerst nog een vriendschap leek, veranderde op een doodgewone donderdagavond in iets seksueels. Ik zat in haar appartement op de bank. Zij kwam de keuken uitgelopen, recht op me af. Ze had een doel. Ze zoende me. En ik zoende terug. Ik, de man die gezworen had nooit vreemd te gaan, voelde van alles bij een vrouw die niet de mijne was. Lotte was meteen heel duidelijk: ze wilde heel graag met mij verder, maar dat kon alleen als ik mijn vriendin meteen vertelde dat het over was tussen haar en mij. Ik twijfelde, want het was wel een relatie van vijf jaar waar we het over hadden.

Impulsief

Eén slapeloze nacht later besloot ik toch mijn impulsieve verliefdheid te volgen en een punt te zetten achter mijn relatie. Het was afgrijselijk. Ik zal nooit vergeten dat mijn vriendin me smeekte om niet te gaan. Ze snapte niet wat ze had misdaan. Ik dacht echter alleen maar aan de armen, de lippen, het lijf van Lotte. Meteen na mijn onheilstijding ben ik in mijn auto gestapt en linea recta naar mijn nieuwe liefde gereden. Ik vond het vreemd dat het donker was in haar huis. Ik klopte op de deur, belde, sms’te, maar kreeg nergens gehoor. Beduusd droop ik af. Lotte had gezegd dat ze me met open armen zou ontvangen, zodra ik het zou hebben uitgemaakt. Waar was ze? Toen ik thuiskwam, startte ik meteen mijn computer op. Alsof ik wist dat daar het antwoord moest liggen. In mijn mailbox had ik één nieuw bericht. Het was van haar. ‘Het spijt me, maar ik kan dit niet. Zoek geen contact meer met me.’ Tot op de dag van vandaag weet ik niet wat er gebeurd is, waarom ze ineens als een blad aan de boom omsloeg. Ik wijt het aan pure haat naar het mannelijk geslacht. Iets anders kan ik niet bedenken. Ze heeft mijn wereld verwoest.”