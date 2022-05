Viva la vulva in De Vagina Dialogen

Luister mee naar deze openhartige onderbuikgesprekken en word in alle vrolijkheid een beetje wijzer. Van te grote schaamlippen tot de mythe van de visgeur, van menstrueren tot masturberen: het wordt allemaal ongegeneerd besproken.

Seizoen 2 aflevering 1: terug naar de kut

In de eerste aflevering van seizoen 2 van De Vagina Dialogen blikken Anne-Marie, Ellen en Marieke terug op seizoen 1. Aan de hand van hoogtepunten, vertellen ze wat het maken van een podcast hen heeft geleerd. Humberto Tan komt langs, de Kutkleurenwaaier komt weer ter tafel en hoe zat het ook alweer met die vergrijsde onderbroeken? Schaamteloos gaan de drie vrouwen verder waar ze gebleven zijn met een update van hun actuele kutstand. Want: heeft Anne-Marie zich gewaagd aan een uitstrijkje? En is Ellen nou wel of niet begonnen aan hormoontherapie om haar overgangsklachten te verminderen? Ook geven ze een sneak peak wat seizoen 2 van De Vagina Dialogen gaat brengen.

Seizoen 1 aflevering 6: sekspoes

Je vagina als bron van plezier. Over masturberen, klaarkomen, geilheid, waarom de clitoris veel meer is dan de speldenknop en de mythe van het maagdenvlies... je beluistert de zesde aflevering van De Vagina Dialogen hieronder.

Seizoen 1 aflevering 5: vulva verdriet

Al het ongemak wordt besproken in deze vijfde aflevering van de Libelle-podcast De Vagina Dialogen. Wat als je vagina pijn doet? Vaginisme, jeuk, pijn, schimmels, SOA’s, endometriose, het belang van het uitstrijkje, neergaan bij inwendig onderzoek en abortussen... je hoort er alles over als je hieronder klikt.

Seizoen 1 aflevering 4: daar zit een luchtje aan

In deze aflevering van De Vagina Dialogen: ruiken als verse vis, is dat normaal? Schaamte over geur, de onzin van vaginale douches en -zepen, het natuurlijk vermogen van de vagina om zichzelf te reinigen, afscheiding, katoenen kruisjes en die bijzondere kaars van Gwyneth Paltrow.

Seizoen 1 aflevering 3: vandaag is rood

De derde aflevering gaat over de eerste menstruatie tot de laatste. Wist jij wat er ging gebeuren toen je voor het eerst ongesteld werd? Marieke, Anne-Marie en Ellen bespreken de schaamte van doorlekken, verband in je karretje en niet durven toegeven dat je je zwak voelt als je menstrueert. En wat is menstruatie-armoede eigenlijk? Je hoort er alles over in deze derde aflevering van De Vagina Dialogen.

Seizoen 1 aflevering 2: wanneer is de poes op haar mooist?

In de tweede aflevering zoomen Marieke, Ellen en Anne-Marie in op het uiterlijk van de foef. Wanneer is de vagina knap, welke kleur hoort-ie te hebben en hoe zit het nou met die flappen? Wees gewaarschuwd, want één van onze luisteraars was zo geboeid door deze aflevering dat ze door een rood verkeerslicht reed.

Seizoen 1 aflevering 1: hoe staat de poes erbij?

In de eerste aflevering gaan Marieke, Ellen en Anne-Marie meteen de dialoog aan over hun vagina: hoe staat de poes erbij en wat vinden ze ervan? Ze vragen zich af waar de schaamte nou vandaan komt. Heeft opvoeding er iets mee te maken? Is het cultureel bepaald? Of creëren vrouwen zelf deze schaamte? Anne-Marie haalt dè tip uit De Vagina Bijbel van Jen Gunter en De Ongestelde Vraag is voor vrouwenvoorvechtster Bep Ruting (69): “Zijn we er qua kutschaamte op vooruit gegaan?”