Uit de test werd duidelijk welke seksuele afwijking ik heb

Soms raak ik verzeild in de krochten van social media en soms zoek ik ze zelf op. Onlangs kreeg ik via een account dat ik volg op Instagram een sekstestje voorgeschoteld: what kind of sexual deviant are you? In gewoon Nederlands: welke seksuele afwijking heb je?

Ik ben de vervelendste niet, en nieuwsgierig bovendien, dus ik aan de slag met die vragenlijst. Nu vind ik een blinddoekje leuk, en mag mijn partner, die ik voor 100% vertrouw, me best vastbinden, maar er zaten toch ook vragen bij waarvan mijn wenkbrauwen onder m’n pony verdwenen. Ja, zelfs ik, ‘die sekscolumnist van Libelle’, word nog wel eens verrast.

Maar die test dus! Na het invullen van sekse, leeftijd, taal en seksuele oriëntatie (doe maar hetero dan) gingen we van start. Via stellingen over dominantie of onderdanigheid, monogamie en voyeurisme, kwam ik terecht bij ‘Ik geniet ervan om een huisdier (hond, kat, pony, etc.) te spelen of acteren’ en ‘Ik hou ervan om behandeld te worden als huisdier: in een kooi, uit een bakje eten, geaaid worden, etc.’

Ik moest er een beetje om grinniken, vanwege die nogal specifieke diersoorten. Ongetwijfeld zijn er ook mensen die het leuk vinden om een baardagaam te spelen (ik zie ’m meteen voor me in een leuk leren tuigje in de huiskamerficus) of een ander beestje met een lage aaibaarheidsfactor - en good for you. Een parkietje in een kooitje lijkt mij ook wel gezellig, maar niet per se heel opwindend. Gelukkig is er ook seksueel voor ieder potje een dekseltje, en voor iedere handboei een sleuteltje, te vinden.

Dat blijkt wel uit de volgende stellingen: ‘Ik vind het aandoenlijk wanneer mijn partner zich kinderlijk gedraagt of kleedt, of wanneer deze zich met kinderlijke activiteiten bezighoudt zoals een kleurplaat kleuren of in de speeltuin spelen.’ Ik begrijp de aantrekkingskracht van twee staartjes, een kort rokje en lange kniekousen tot op zekere hoogte, maar mijn partner in een rompertje met een kleurplaat wekt bij mij eerder ‘ahwww’ dan ‘whoei!’ op.

Daar was de uitslag al! Ik raak inderdaad niet opgewonden van huisdieren of hun baasjes, master/mistress-verhoudingen, vernederingen of vernederen en boy/girl of daddy/mommy-rollenspellen. Wel vind ik het leuk om te experimenteren (72%), ben ik voor 56% niet-monogaam (hoe zou dat werken, dat ik eens per maand een ander neem?), voor 41% een exhibitionist (hallo, sekscolumns!) voor 90% een voyeur en voor 84% onderdanig. Alleen in de slaapkamer inderdaad, voordat ik weer hard word uitgelachen door mensen die mij kennen als een nogal doortastende tante. Nu nog zien hoe mijn partner scoort en of we een beetje compatibel zijn.

PS: Geef toe, je bent nieuwsgierig geworden. Hier kun je de test zelf doen.