“Vaak vergeet ik dat ze veel ouder is”

“In mijn puberteit, of zelfs als twintiger, heb ik me nooit afgevraagd of ik misschien op vrouwen viel. Mijn toekomst, voor zover ik daarmee bezig was, zag ik voor me met een man en kinderen. Standaard huisje-boompje-beestje. Toen ik Rianne op mijn twintigste bij het internationaal dansen leerde kennen, had ik nooit kunnen bedenken dat we op een dag een relatie zouden krijgen. Zij was toen vierenveertig, net gescheiden van haar man en had drie bijna volwassen kinderen. Ik was pas twintig, maar ondanks het leeftijdsverschil werden Rianne en ik goede vriendinnen. Met haar kon ik over alles praten en we deelden onze fascinatie voor psychologie en spiritualiteit. We wandelden uren met haar hond en aten vaak samen. Maar iets romantisch? Dat kwam absoluut niet in ons op. Allebei dateten we af en toe met mannen, maar dat werd nooit serieus.

Ik herinner me het moment nog goed dat er ineens iets tussen ons veranderde. We kenden elkaar toen een jaar of acht. Rianne deed een opleiding lichaamswerk, een lichaamsgerichte therapie, en oefende thuis met mij. Toen we zaten na te praten, waren we ineens aan het zoenen. Ik was totaal in de war, maar vooral ook erg blij, weet ik nog. Toch kregen we niet meteen een relatie. Vooral Rianne hield het af, omdat we in zulke compleet andere levensfases zaten. Ik was inmiddels achter in de twintig en zij vond dat ik nog de kans moest krijgen om mijn eigen gezin te stichten. We vroegen ons af of dit wel gezond was. Niet omdat we beide vrouw zijn, daar hebben we nooit moeite mee gehad, maar wel vanwege het leeftijdsverschil. Ondanks de twijfels konden we er niet meer omheen: het gevoel tussen ons was er en werd steeds sterker.”

Spanningen

“Veertien jaar geleden besloten we er echt voor te gaan en vertelden we mensen in onze omgeving dat we een relatie hadden. ‘Maar dat hadden jullie toch al?’, was de meest gehoorde reactie. We hebben eigenlijk nooit negatief commentaar gekregen. Mijn ouders waren allebei al overleden, en Riannes ouders hebben me altijd met open armen ontvangen. Riannes kinderen hebben het ook geaccepteerd. Haar oudste dochter is van mijn leeftijd en inmiddels ook een vriendin van me. Omdat haar kinderen al volwassen waren, heb ik nooit over hen hoeven moederen. Wél wilde ik graag zelf nog kinderen. Logischerwijs stond Rianne niet te springen, maar na veel goede gesprekken besloten we ervoor te gaan. Vijf jaar lang heb ik geprobeerd zwanger te worden via een donor. Het is uiteindelijk niet gelukt. Het traject leverde steeds meer spanningen tussen ons op. Rianne werd zelf oma en vond zichzelf steeds vaker te oud om nog een kind op te voeden. Ik kreeg ook meer en meer twijfels en op een gegeven moment voelde ik sterk dat ik het niet meer wilde. Er viel veel spanning van me af toen ik stopte met proberen, en gek genoeg ben ik nu juist blij dat er geen kinderen zijn gekomen. Er is veel meer ruimte voor ons samen en onze eigen persoonlijke ontwikkeling. We passen regelmatig op Riannes kleinkinderen. Het is goed zo.”

Heel normaal

“Vaak vergeet ik dat Rianne veel ouder is. Soms, bijvoorbeeld als ik naar haar lichaam kijk, denk ik: o ja. Niet dat het me uitmaakt, want ik vind haar nog steeds mooi. Natuurlijk merk ik wel dat we in andere levensfases zitten. Ik ben bezig met het opbouwen van mijn carrière en wil nog best veel; Rianne is al met pensioen. Ik heb veel meer behoefte om eropuit te gaan; Rianne heeft het thuis goed naar haar zin. Ik ben bewust bezig geweest nieuwe contacten erbij te zoeken om bijvoorbeeld mee op vakantie te gaan. Ook met het oog op later, als Rianne er niet meer is – wat hopelijk nog erg lang duurt. Gelukkig is ze fit en gezond. Ik vind eigenlijk dat we ondanks het leeftijdsverschil een normale relatie hebben. Met onze ups en downs, en ruzietjes over kleine dingen, net als iedereen. Wat ons samen houdt, is dat we altijd over alles goed hebben kunnen praten. Ik bewonder Rianne om haar rust, humor en wijsheid. Ik leer van haar veel over het leven. Maar het belangrijkste: ik voel me door haar gehoord en gezien, en dat is tenslotte wat we allemaal willen, hoe oud of jong we ook zijn.” ■