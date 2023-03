Vera (52) ervaart discriminatie in de ouderenzorg: “Sommigen willen niet door ‘een zwarte’ geholpen worden”

Vera (52): “‘Ik wil niet door een zwarte geholpen worden’, zei een nieuwe patiënt op mijn afdeling een jaar geleden, toen ik hem vrolijk goedemorgen wenste en uit bed wilde helpen. De ziektes die hij erbij noemde voordat hij zei dat ik moest ‘oprotten’, zal ik maar niet hardop delen.

Als klein meisje in Kaapverdië bracht ik al graag het eten dat mama maakte langs bij onze oudere buren en wilde ik zo veel als ik kon voor mijn oma zorgen. Toen mijn vader overleed en ik naar Nederland verhuisde om te werken, wilde ik maar één ding: een opleiding volgen tot verpleegkundige en anderen helpen. Maar voor veel mensen die ik verzorg, verbleken mijn goede intenties zodra ze zien dat mijn huid zwart is en niet wit.

Een mooie band met de bewoners

Wat ik zo mooi vind aan de ouderenzorg in een verpleeghuis, is dat je de tijd voor mensen kunt nemen. De personeelstekorten maken dat steeds moeilijker, maar waar het kan probeer ik een band op te bouwen met de bewoners. Ik lak de nagels van die ene vrouw die er graag verzorgd bijloopt, terwijl we praten over vroeger. Met een ander doe ik een spelletje of lees ik artikelen uit de krant. Met sommige mensen ben ik door de jaren heen close geworden.

Discriminatie in de zorg

Het blijft zo vreemd voor me dat anderen mijn hulp niet willen omdat ik een andere huidskleur heb dan zij. Soms kijken mensen vies naar me als blijkt dat ík degene ben die ze vandaag helpt met douchen. Er zijn familieleden van patiënten die me beschuldigen van het stelen van spullen van de bewoners. Soms is het racisme veel subtieler. Dan merk ik dat bewoners, bezoekers of collega’s iedereen begroeten op mijn afdeling, behalve de medewerkers met een donkere huidskleur of een hoofddoek. Het is soms moeilijk om te duiden of dat toeval is of regelrecht racisme. Maar als ik mijn collega’s van kleur hierover spreek, blijkt dat we allemaal dezelfde subtiele uitsluiting voelen. Het breekt mijn hart. Vanbinnen ga ik op dat soort momenten een beetje kapot. Toch blijf ik glimlachen naar de bewoners, zeg ik ze vrolijk gedag als ik binnenkom om hun bloedwaardes te prikken en leg ik deze mensen vriendelijk uit dat het niet aardig is om mij te beledigen terwijl ik het beste met ze voor heb. Nooit schiet ik uit mijn slof en mijn tranen laat ik alleen lopen als ik thuiskom. Maar waar mag mijn professionaliteit op de werkvloer eindigen en mijn menselijkheid beginnen? Ik weet het zelf soms ook niet.

De liefde voor de zorg dooft

Sommige oude mensen zijn star en leven al lang met racistisch gedachtegoed. Ik weet dat ik ze niet meer op andere ideeën zal brengen door met ze te praten en probeer daarom mild voor ze te zijn. Maar er zijn dagen dat de liefde die ik voor de zorg voel, uitdooft. Zoals afgelopen zondag, toen een cliënt vol afschuw keek naar mijn uitgestoken hand met daarin haar medicatie. ‘Ik neem geen pillen aan van een zwarte’, zei ze tegen me. Ik legde haar uit dat de medicatie van een witte apotheker kwam en voorgeschreven was door een witte arts. Maar waarom moet ik dat eigenlijk uitleggen? En waarom voelt het altijd alsof ik een verklaring verschuldigd ben over waar ik vandaan kom als mensen me aanspreken op mijn accent, of überhaupt zonder met me te praten aannemen dat ik geen Nederlands spreek en beter ‘terug kan naar mijn eigen land’. Ik heb geen zin om steeds weer te vertellen dat ik Nederlander ben, een opleiding heb gevolgd en mezelf vloeiend de taal aanleerde. Het heeft geen zin: sommige mensen zullen toch blijven zeggen dat ze niet verzorgd willen worden door iemand met een donkere huidskleur. ‘Zwarte mensen moeten ook werken’, zeg ik dan, voordat ik verslagen een witte collega ga halen door wie deze patiënten wél aangekleed of gewassen willen worden.

Mijn leidinggevende nam me niet serieus

De man die me een jaar geleden uitschold, kafferde me zo vaak uit, dat ik uiteindelijk naar mijn leidinggevende stapte. ‘Ik begrijp dat het moeilijk is, maar deze mensen hebben we nou eenmaal in zorg’, zei mijn - witte - leidinggevende. ‘Je zult eraan moeten wennen, anders moet ik je overplaatsen naar een andere afdeling.’ De nachten erna zag ik ieder uur wegtikken, terwijl ik maalde over mijn werk. Moest ik me zo laten kleineren door de mensen voor wie ik iedere dag vol liefde klaarstond? ‘Ben je gek!’ zei mijn dochter toen ik het haar vroeg. Ook zij was op school gepest om haar huidskleur en wist wat ik voelde. Ze stuurde me naar een vertrouwenspersoon, onze huisarts. Die luisterde naar me en ondernam actie. Ik kreeg een psycholoog toegewezen, die contact opnam met mijn leidinggevende én de regiomanager boven hem. Hogerop namen ze mijn klacht wel serieus en direct werd afgesproken dat ik niet meer hoefde te werken op het deel van de afdeling waar deze man woonde. Het gaf tijdelijke verlichting, maar toen ik een nieuwe - wederom witte - leidinggevende kreeg, kon ik opnieuw uitleggen welke vormen van discriminatie ik op de werkvloer meemaakte en waarom ik de man in kwestie niet wilde helpen. Kort daarna kreeg ik te horen dat ik overgeplaatst was naar een andere afdeling. ‘Omdat ik te mondig was’, volgens mijn leidinggevende. Ik had hem pas één keer echt gesproken, over de discriminatiekwestie. Is het aangeven van je grenzen al genoeg om weggestuurd te worden?

Ook op mijn nieuwe afdeling zijn er mensen die me vies aankijken als ik hun kamer binnenstap en ook hier zijn nog altijd familieleden die niet willen dat ik hun vader of moeder verzorg. Van racisme kun je niet weglopen als je eruitziet zoals ik. Gelukkig heb ik hier wel een vrouwelijke leidinggevende van kleur. Ze begrijpt mijn pijn, kent de afkeurende blikken en ongefundeerde opmerkingen. Als ik met een klacht bij haar kom, neemt ze direct contact op met de bewoner of het familielid in kwestie en gaat ze met hen in gesprek. We plannen vergaderingen met alle medewerkers van kleur om vast te stellen hoe we respectvol maar wel duidelijk korte metten maken met discriminerende opmerkingen van bewoners. Hun gedachten kunnen we helaas niet veranderen, hoe we ermee omgaan wel.

Vanbinnen zijn we allemaal hetzelfde

Mijn hart ligt nog steeds in Nederland, in de zorgsector en in het verzorgingshuis. Maar ik kan er met mijn hoofd niet bij dat ik precies op deze drie plekken nog altijd veroordeeld wordt omdat ik meer pigment in mijn huid heb. Hoe lang wonen zwarte mensen al in Nederland? Hoe vaak heb je mensen die eruitzien zoals ik al gezien in de metro, in de supermarkt of in je woonwijk? Vanbinnen zijn we allemaal hetzelfde. Gelukkig heb ik een dikke huid en ben ik nog lang niet moegestreden. Iedere ochtend fiets ik met evenveel liefde naar mijn werk. Maar soms voel ik me door een opmerking zo klein, dat ik best even wil verdwijnen.”