Verdien ik minder per vetrolletje?

Adeline keek niet op een rolletje meer of minder, maar ontdekt nu ineens dat dit haar meer knaken kost dan ze dacht.

Ik ben een ‘lekkere Hollandse meid’, dat label kreeg ik vroeger vaak en veel en zoiets accepteer je dan maar. Nooit dun geweest, niet dun te krijgen - dat kaliber. Ik stoorde me daar vrij weinig aan en dat zegt veel voor een vrouw die opgroeide met Kate Moss op elke voorpagina. Had me in de Renaissance op de wereld gezet en ik had een vruchtbare modellencarrière in het verschiet. Maar je kiest je tijd zelf niet, hè? Oneerlijker dan ik dacht blijkt nu, want onderzoek wijst uit dat mijn gezellige rolletje over de broekrand me tien procent salaris kan kosten. Reken uit je winst en in mijn geval verlies.

De ene na de andere studie vertelt ons dat vrouwen met een vetrolletje meer in de meeste landen mínder betaald krijgen dan dunnere collega’s. Om meteen maar even te ontkrachten dat dit niks met geslacht te maken zou hebben: in het geval van mannen gaat dit niet op, bij hen blijft het salaris verdacht vaak gelijk. Ik kan hier natuurlijk een potje om jammeren, maar ik heb vooral zo-veel vragen.

Verdíen je nou echt minder in het leven als je in het bezit bent van wat vetrolletjes? Heeft dat ene rolletje over de broekrand misschien een vertragend effect op je to-dolijst? Kom je door die rolletjes standaard tien minuten te laat op je werk? Werkt je bovenkamer niet hard genoeg? Nemen de vetcellen het over van je hersencellen? En hoe zou zoiets bij een functioneringsgesprek gaan? “Sorry, Adeline, maar je brengt toch net wat te veel van jezelf mee, dus naar die promotie kun je fluiten.” Als je nu denkt dat het allemaal wel meevalt en ik van een muis een olifant (ha) maak, dan heb ik slecht nieuws. Hoe ouder en kundiger je als vrouw wordt binnen een baan, hoe genadelozer de afstraffing per kilo wordt.

Slank zijn wordt anno 2023 meer beloond dan ooit als je aan het rekenen slaat op de salarisstrook. Het maakt me een beetje verdrietig. De hele wereld is vol van body positivity, maar het betaalt zich allemaal nog niet zo lekker uit. Op elk vlak wordt de loonkloof steeds kleiner, maar als het op de weegschaal aankomt groeit-ie. Of moet ik zeggen: slinkt, want op je loonstrook blijft minder over. Het is, om een hoger salaris binnen te harken, zelfs bijna net zo lucratief om af te vallen als je om te scholen. Blijkbaar vinden we dat een dunnere vrouw meer kan dan een vollere variant, simpelweg omdat ze minder om het lijf heeft. Ik heb gewoon een beetje te doen met al deze banale kortzichtigheid.

Gewicht is toch niet alleen een kwestie van sla met light-dressing eten en drie keer per week naar de sportschool, dus waarom denken we nog steeds zo? Kilo’s zeggen zo veel meer, over hoe je systeem simpelweg werkt of over heel fijne of juist vreselijke periodes in je leven. En wat ze dan weer niet zeggen? Of je als vrouw een zwaargewicht bent in je vak.