Heidi (53) kreeg haar droomhuis dankzij een knijper (ja, een knijper)

Heidi: “Na een LAT-relatie van 12 jaar leek het mijn vriend en mij hoog tijd om samen te gaan wonen. Onze huurhuizen wilden we inruilen voor een gezamenlijk koophuis. Maar zie in deze overspannen woningmarkt maar eens een leuke woning te scoren.

Ons oog viel op een 55+-woning in een dorp. Het was bescheiden, maar heel gezellig vanbinnen en lag pal aan het water. Aangezien het om een nieuwbouwproject ging waarvoor we ons moesten inschrijven, was overbieden gelukkig niet nodig. We gingen er vol voor en hoopten op één van de negen woningen in het nieuwbouwproject.

Lieveheersbeestje

Maar met ons deden honderd anderen dat. De kans om uitgekozen te worden, was klein. In onze aanmelding voor het huis konden we nergens een persoonlijke noot toevoegen. Dat gaf ook niet echt de mogelijkheid om jezelf te onderscheiden. Al het papierwerk dat we moesten indienen - het aanmeldformulier, financiële documenten, noem maar op - stopte ik in een envelop. Om het geheel een beetje bij elkaar te houden, zocht ik een paperclip. Shit, niets in huis. Ergens onderin een la vond ik een minuscuul knijpertje met een lieveheersbeestje erop dat ik vroeger vast eens had gebruikt voor een schooltraktatie toen mijn kinderen nog klein waren. Dan maar dit. En met dat knijpertje ging het geheel op de post.

Hoe dan?

Ik hoopte er weinig van, toen ik na een week al werd gebeld: ‘Gefeliciteerd mevrouw, het huis is van jullie!’ Hoe dan?, schoot het door mijn hoofd. ‘We vonden het knijpertje met het lieveheersbeestje zó schattig. We wisten meteen dat we jullie het huis gunden.’ Dat verzin je toch niet! Allemaal door zo’n stom knijpertje. We kregen zelfs het huis van onze eerste keuze, aan de zonkant! Het zal vast nog even duren voordat het huis gebouwd is en we kunnen verhuizen, maar één ding weet ik wel: ergens in ons nieuwe interieur komt een lieveheersbeestje terug.”

Marjolijn (38) manifesteerde haar droomhuis

Marjolijn: “Zo’n 6 jaar geleden keek ik The secret. Een typische Amerikaanse documentaire over manifesteren. Ik vond het aardig zweverig en behoorlijk dubieus, de talloze mensen die claimden het universum voor zich te laten werken. Maar uit nieuwsgierigheid begon ik toch met manifesteren. En met succes. Inmiddels manifesteer ik van alles: van geld tot een parkeerplek. Ik heb zelfs, ondanks de overspannen huizenmarkt, ons droomhuis voor een mooie prijs weten te manifesteren.

Oude huis al verkocht

Toen mijn man en ik de huizenmarkt betraden met een budget van ruim €500.000 waren we optimistisch. Ons vorige huis verkochten we direct. We zouden toch ook wel snel iets nieuws vinden? Helaas bleek de realiteit minder rooskleurig en waren we na oneindig veel uren op internet en meer bezichtigingen dan twee handen kunnen tellen, nog geen stap verder.

Leven alsof je doel al is bereikt

Ik besloot mijn manifestatietechnieken op onze huizenjacht toe te passen. Manifesteren bestaat voor mij in de basis uit drie stappen. Allereerst: bepalen wat je doel is en vooral, welk gevoel dit geeft als dat doel bereikt is. Wij wilden een witte, vrijstaande woonboerderij met een rieten dak in een groene omgeving. Dit betekende voor ons een gevoel van rust en vrijheid. Vervolgens maak je dat visueel. Wij verzamelden talloze plaatjes die ons droomhuis representeerden en maakten daar een vision board van.

De volgende stap binnen manifesteren is actie ondernemen: op huizenjacht, dus. Daarin is het heel belangrijk om niet in schaarste te denken of te gaan pushen. Piekeren over óf dat droomhuis er ooit komt, gestrest raken als wéér een bod is afgewezen: het helpt allemaal niet. De kunst is om positief te blijven en te leven alsof jouw doel al is bereikt. Blijf dromen, vertrouwen en in het gevoel dat je wil aantrekken. Bij iedere bezichtiging focuste ik daarom juist op de dingen die wél klopten. Wauw, die keuken, daar voel ik me thuis. Hé, dat uitzicht geeft me precies de vrijheid die ik zoek. Zo houd je een positieve mindset en word je manifestatie nóg duidelijker.

Meant to be

Natuurlijk is het soms moeilijk positief te blijven. Ook ik zag het na een half jaar intensief zoeken somber in. ‘Universum, help me. Laat het naar ons toekomen’, zei ik hardop toen we bijna op het punt stonden om het op te geven. En het gebeurde. Na het weekend werd ik gebeld door onze hypotheekadviseur. ‘Onze straatgenoten willen hun huis verkopen’, zei hij. ‘Dit kan wel eens een buitenkans zijn.’ Een paar dagen later reden mijn man en ik de oprit op van ons droomhuis. We voelden allebei direct dat dit ons thuis was en toen we die avond met de bewoners aan de keukentafel zaten, was het ook voor hen duidelijk. Wij praatten met zo veel liefde over hun huis. Ook kwamen we er in het gesprek achter dat hun peetkind de koper van ons vorige huis was. Het was voor ons allemaal een teken dat het zo had moeten zijn. Dus werd eigenlijk die avond de koop met een goed glas wijn beklonken.

Een droom

Ook al had de makelaar de verkopende partij verteld dat mensen flink zouden overbieden op hun huis, gingen ze akkoord met ons bod. Wij konden precies de vraagprijs geven en dat was goed genoeg. Het is een bizar verhaal als ik zo terugdenk. Een droom. En zo voelt het leven hier nog steeds iedere dag.”

Adeline (33) gooide haar geluksgetal op de vraagprijs

Adeline: “Toen mijn vriend en ik in 2019 ons huurhuis wilden inruilen voor een koophuis, was de huizenmarkt al vreselijk. Vrienden in Amsterdam moesten kopen zonder te kijken om nog een huis te bemachtigen. En toen ik in een nieuwsbericht las dat je nooit meer een koophuis zou vinden als je er voor je 35e geen had, begon de tijd te tikken.

Astronomisch overbieden

Ik had haast, maar geen bakken met geld. We hadden een mooi bedrag gespaard, maar dat zou opgaan aan kosten koper en de hypotheekadviseur. Budget om astronomisch mee over te bieden, was er niet. Tijdens bezichtigingen, waar we niet zelden met 25 man aanwezig waren, voelde ik al wel dat onze kansen op de woningmarkt klein waren. Maar toch bleef het frustrerend om steeds te worden overboden.

Dáár is het droomhuis

Toen we na vele teleurstellingen op ons droomhuis stuitten wist ik dat ik moest opvallen om een kans te maken. ‘Er zijn nog veel bezichtigingen’, drukte de makelaar ons op het hart. ‘Het is een populair huis.’ Dat snapte ik heel goed. Een idyllisch wit huis met Frans dak, een knalrode voordeur, een wijds uitzicht over de velden én nog geen half uurtje van Amsterdam, dat wilde iedereen wel. En daar zouden mensen flink voor willen overbieden ook.

Overbieden met 777 euro

Om tóch nog een heel klein kansje op dit huis te maken, deed ik waar ik als schrijver weet dat ik goed in ben: ik schreef de bewoonster een brief. De tekst kwam uit mijn tenen. Ik schreef dat we ons direct thuis voelden in het huis, dat het onze droom was om er te mogen wonen en dat we een mooi bod wilden doen. Maar wat is een mooi bod als je niet kunt overbieden? In de hoop op te vallen en vanuit een ‘baat het niet, dan schaadt het niet’-mentaliteit gooiden we ons geluksgetal bovenop de vraagprijs. En daarmee overboden wij slechts 777 euro. ‘Voor een beetje extra geluk’, schreef ik hoopvol in de brief. Ik wist dat 777 euro niets was vergeleken met de tienduizenden euro’s die sommigen overbieden. Maar het was te proberen.

Portie geluk

Het onmogelijke gebeurde: diezelfde dag nog werd ons bod geaccepteerd. Deze vrouw had ongetwijfeld veel meer voor haar huis kunnen krijgen als ze alle andere potentiële kopers tegen elkaar had laten opbieden. Maar ze vond ons bod geestig, onze persoonlijke brief mooi en gunde het ons zo. Inmiddels wonen we alweer twee jaar in dit huis en ik kan je zeggen dat het leven net zo heerlijk en dromerig is gebleken als we hadden gehoopt. Die 777 euro heeft zijn portie geluk wel opgeleverd.”