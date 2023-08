Verpleegkundige Iris ziet wat de bezuinigingen doen: “Soms worden mensen een week niet gedoucht”

Dat de ouderenzorg hard wordt getroffen door de bezuinigingen weet verpleegkundige Iris Nijemanting (50) maar al te goed. Ze werkt al 33 jaar in de ouderenzorg en ziet dagelijks hoe de bezuinigingen deze kwetsbare doelgroep treft.

Eline Roerdink Libelle

“Zeven jaar oud was ik toen ik riep dat ik later voor oude mensen wilde zorgen. Inmiddels zijn we 43 jaar verder en heb ik nooit anders gedaan. Ik vind het een fantastische doelgroep. De wijsheid, de eindeloze verhalen, de dankbaarheid: ik geniet er nog elke dag van. Het doet mij dan ook extra pijn dat er zo fors bezuinigd wordt op de zorg voor deze kwetsbare doelgroep. Niet alleen zij, maar ook wij staan met onze rug tegen de muur, want wat kun je doen als er steeds weer geknipt wordt in het budget?

Bezuinigingen ouderenzorg

In de tijd dat ik begon als verpleegkundige, was er naast het verzorgen, voldoende tijd om samen een wandeling te maken, een spelletje te spelen of een praatje te maken. Nu mag je blij zijn als je aan het eind van de dag iedereen schoon en aangekleed in de stoel hebt zitten. En zelfs dat lukt lang niet altijd. Als een collega ziek is, dan worden douchebeurten het eerste geschrapt. Het kost gewoon veel tijd om mensen goed te verzorgen. Die tijd heb je helemaal niet als je met een paar man ruim zestig bewoners moet verzorgen en begeleiden.

Dan komt het voor dat mensen een week niet gedoucht worden of alleen gewassen met een wegwerpwashandje. Niet echt fris natuurlijk. Maar het kan nog erger. Er zijn verpleeghuizen waar mensen niet naar het toilet gebracht kunnen worden en daarom de hele dag een incontinentieluier dragen. Gewoon omdat er geen personeel is. Als ik dat soort verhalen hoor, dan huilt mijn (zorg)hart. Ik snap niet dat we het zover kunnen laten komen. Dat mag toch niet gebeuren in een land als Nederland?

In het hart gesloten

Ik heb twaalf jaar lang een oude dame verzorgd. Dat begon met zo’n twee bezoeken per dag, maar op den duur was ik er elke dag vier keer om haar bloedsuiker te meten, insuline te prikken en ervoor te zorgen dat mevrouw haar maaltijden at. Helemaal toen ze dement werd, was dat hard nodig. Vaak vergat ze te eten. Helaas had ik niet altijd de tijd om dit te doen, waardoor ze niet at of maaltijden verstopte. Met alle gevolgen van dien.

Ik heb haar een aantal keer niet aanspreekbaar in een stoel aangetroffen en zelfs een keer op de grond, met veel te lage bloedsuikers. Met vruchtensap of een injectie met glucagon probeerden we haar er dan weer uit te krijgen. Soms lukte dat, soms werd 112 gebeld omdat ze er heel slecht aan toe was. Die momenten gingen bij mij door merg en been. Dat gun je niemand. Inmiddels woont ze in een ander verpleeghuis, maar vergeten zal ik haar nooit. Zo sterk en lief als ze was. Ze houdt altijd een plek in mijn hart.

Deze verhalen zijn niet alleen schrijnend, maar ook gewoon gevaarlijk. Er is niet voldoende personeel, waardoor er fouten worden gemaakt, medicijnen worden overgeslagen of er simpelweg niet genoeg tijd is om alles te kunnen doen. Wondzorg is ook zoiets wat door tijdgebrek vaak wordt doorgeschoven naar het einde van de dag. Je kunt je voorstellen dat zo’n wond dan niet heelt, de gezondheid van patiënten verslechtert en ze soms - mede door de zwakke gezondheid - zelfs komen te overlijden. Dat allemaal omdat er gewoon niet genoeg handjes zijn.

Dankbaarheid

Mede door de lage salarissen zijn er geen mensen te vinden én de mensen die we hadden, zijn langzaam van de personeelslijst verdwenen. Schoonmaaksters, collega’s die hielpen met de was, keukenpersoneel… het is allemaal wegbezuinigd. Het gevolg? Nog meer werk dat bij ons op het bordje terecht is gekomen. Dat gaat allemaal af van de tijd die je voor de bewoners hebt. Terwijl dat juist zó ontzettend belangrijk is. Natuurlijk is het fijn als je ze allemaal schoon en wel in de stoel hebt zitten, maar misschien nog wel belangrijker is de aandacht die je voor ze hebt.

Vergeet niet dat de eenzaamheid enorm is onder deze doelgroep. Soms zijn wij de enige die ze zien op een hele dag. Hoe fijn is het dan als iemand even de tijd neemt om te luisteren hoe het écht met je gaat. Ondanks de werkdruk en mijn toenemende takenpakket blijf ik deze momenten pakken. Al ga ik maar twee minuten bij iemand op de stoel zitten, dan hebben ze wel het gevoel dat er naar ze geluisterd wordt. Vaak zijn het die momenten waarop de mooiste gesprekken ontstaan. Als ik dan de kamer uitloop en ze emotioneel mijn arm vastpakken om mij te bedanken, kan ik er weer tegenaan. Dát is waar ik het voor doe.

Positieve blik vooruit

Echt leuk is het natuurlijk niet, maar ik sta positief in het leven en probeer te focussen op wat er wél goed gaat. Gelukkig is er de afgelopen jaren ook veel verbeterd. Zo zijn er betere hulpmiddelen om ouderen te verzorgen zoals elektrische tilliften, postoelen en een gedigitaliseerd medicijnensysteem. Waar de relatie met ‘de dokter’ vroeger heel hiërarchisch was, kunnen wij diezelfde dokter nu gewoon bellen als we ergens mee zitten. En soms belt de dokter ons zelfs voor advies. Dat maakt het werk prettiger en leuker.

Ik hoop alleen wel dat de ministers zich nog een keer goed achter de oren krabben voordat ze opnieuw een knip zetten in het zorgbudget. De werkdruk is hoog, iedereen loopt de benen uit zijn lijf en nog kunnen we lang niet de zorg bieden die we willen. En dan heb ik het over de salarissen nog niet eens gehad, want waarom verdient een verpleegkundige met een hbo-opleiding minder dan iemand in een het bedrijfsleven? Zelf blijf ik doen wat ik kan, want na al die jaren doe ik nog steeds niets liever dan voor oude mensen zorgen. Ik heb ze in mijn hart gesloten en daar gaan ze niet meer uit.”