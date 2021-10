Vervolg: de dag nadat... ik hoorde dat ik nooit oma zal worden

Joyce (66): “Ik ben veel minder verdrietig dan toen. De tijd helpt en daarbij zag ik dat Pien en Thijs hun leven weer oppakten.”

“We zijn nu drie jaar verder en er is veel veranderd. Pien en Thijs gingen door een pittig rouwproces, maar hebben er inmiddels vrede mee dat ze kinderloos blijven. Pien heeft zich, na hun besluit om te stoppen met vruchtbaarheidsbehandelingen, zelfs laten steriliseren. Ik vond dat een heftige beslissing, maar ze zei: ‘Ik heb het nodig voor mijn rust, nu weet ik zeker dat ik niet meer hoef te hopen.’ Ze reizen graag en hebben een mooi leven samen. Verder namen ze twee honden, labradors. Niet dat dat hun kinderen zijn geworden, zoals je bij sommige mensen weleens denkt, maar ze zijn wel dol op ze.

Ook ik ben veel minder verdrietig dan toen. De tijd helpt en daarbij zag ik dat Pien en Thijs hun leven weer oppakten. Het heeft zeker ook te maken met de leuke meneer die ik een paar maanden erna ontmoette. Een vriendin regelde een blind date voor me met een gescheiden man en het klikte meer dan goed tussen ons. Koos en ik latten, want samenwonen zien we allebei niet zo zitten. Ik ben regelmatig bij hem en soms ontmoet ik dan zijn kleinkinderen. Maar liefst negen heeft hij er, in de leeftijd van vier tot zestien. Zo ben ik toch nog een beetje bonus-oma geworden, hoewel het vast anders voelt dan wanneer het Piens kinderen waren geweest. Deze kinderen hebben natuurlijk ook hun echte oma. Met de oudsten heb ik niet zo veel, met de twee kleinsten is het contact heel leuk. Als Koos af en toe een dagje oppast, ben ik er vaak bij. Tante Joyce noemen ze me. En vooral de jongste knuffelt best graag met tante Joyce. Al met al voel ik me een gezegend mens – of ik nu een echte oma ben of niet.”