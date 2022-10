Vervolg: de dag nadat... ik me inschreef bij een datingsite

Nadia was niet tevreden in haar relatie met haar man. Ze schreef zich in bij de datingsite Second Love en leek een match te vinden in Jan-Joost.

Nadia (44): “Na de chatsessie met Jan-Joost ging ik heel vrolijk naar bed. Ik fantaseerde over wat er zou gebeuren. Hoe zou deze man zijn, hoe zou onze ontmoeting verlopen? Zal er een klik zijn? Ik had niet echt verwachtingen van die eerste ontmoeting. In mijn script stond niet: we drinken koffie en een uur later gaan we naar een hotel. Ja, misschien ooit, maar zéker niet tijdens een eerste date.”

First date

“Twee weken later was het zover. Jan-Joost was in de buurt van waar ik woon en we spraken onder werktijd af in een koffietentje in het stadshart. Dat voelde veilig. Hij kwam binnen, was langer en groter dan ik had verwacht zonder gespierd te zijn en ik wist meteen: nee. Ik vond hem fysiek niet aantrekkelijk. Ik merkte wel dat hij mij leuk vond. Hij was aanrakerig, terwijl ik dacht: we zitten gewoon te kletsen, haal je maar niets in je hoofd. Na een uurtje namen we afscheid en daarna hebben we elkaar nooit meer gezien. Een paar weken later kwam er een boze mail binnen van zijn vrouw. Ze vroeg: ‘Heeft hij ook met jou afgesproken?’ Best onprettig. Kennelijk was het allemaal niet zo open.”

Naïef

“Ik koos voor Second Love omdat dat me redelijk veilig leek. Ik zit zelf in een relatie en wilde graag contact met mensen die in dezelfde situatie zitten. Mensen die in hun relatie iets tekortkomen. Kies je voor dit platform, dan weet je dat de persoon met wie je afspreekt niet zomaar bij zijn of haar partner weggaat: precies wat ik ook niet wilde. Ik ging oprecht voor liefde en verbinding, maar dat was achteraf een beetje naïef. Bij vrijwel alle mannen ging het puur om de seks. Terwijl voor mij seks een mooi gevolg kan zijn van liefde en verbinding, ik zou het nooit zomaar kunnen hebben met een man.”

Nieuwsgierigheid bevredigd

“Na een paar weken had ik het wel weer gezien en heb ik me uitgeschreven. Of ik nog op een andere manier een extra liefde heb gevonden? Ja. Ik had een heel leuke collega met wie meer is gebeurd. Een tijdje hebben we iets met elkaar gehad en mijn man wist dat ook. We zijn nu een paar jaar verder en af en toe spreken we elkaar nog. Niet te vaak, want hij is heel bang dat het uit zal komen en dat zijn vrouw hem dan zal verlaten. Eigenlijk had of heeft hij hetzelfde verhaal als ik: af en toe mis je iets bij je partner, een bepaalde verbinding, en dan is het fijn een ander te treffen die jou waardeert en je liefheeft.”

Behoeftes en verwachtingen

“En ja, mijn man en ik zijn nog steeds samen. Hij waardeert mij en heeft me lief, zoals dat andersom ook het geval is. Maar we hebben allemaal onze behoeftes en je kunt niet verwachten dat je alles bij je partner kunt halen. Alleen al het feit dat mijn man me niet beknot in mijn vrijheid en me niet beperkt in de dingen die ik wil en waar ik nieuwsgierig naar ben, zorgt ervoor dat wij bij elkaar blijven.”