Vervolg: de dag nadat... ik mijn ontvoerde kat terugvond

Sharima (47): “De geur van sigaretten, van muf, van ellende zat in Gizmo’s vacht. Omdat hij van water houdt, besloten we hem twee dagen na zijn terugkeer in bad te doen. Toen ik de stank rook die de badkamer vulde, moest ik huilen. Voor het eerst. Ik was zo gestrest geweest dat het eerder nog niet was gelukt.”

Dierenmishandeling

“Ik ben verschrikkelijk boos op de mensen die dit mijn lieve kat hebben aangedaan, het is je reinste dierenmishandeling. Hij was twintig procent afgevallen, uitgedroogd en de spierkracht in zijn poten was weg doordat hij waarschijnlijk veel in een kooi heeft gezeten. Het ergste is dat hij bang was. Als ik met een selfiestick door de kamer liep, dook hij in elkaar. Is hij bedreigd of geslagen met een stok? Het wakkerde mijn boosheid en verdriet aan. Hij was ook doodsbang voor grote mannen - die Chris was vast een flinke kerel - en kreeg tot twee keer toe een blaasontsteking, volgens de dierenarts het gevolg van grote stress.

Een paar weken nadat Gizmo thuis was, kreeg ik bericht van de politie dat de dader die hem vermoedelijk uit de steeg naast ons huis heeft meegenomen, niet is gevonden. Die Chris, of hoe hij in het echt ook mag heten, is gestraft wegens heling. Waarschijnlijk heeft degene die Gizmo heeft ‘gecatnapt’ hem weer doorverkocht. Soms aai ik Gizmo’s koppie en dan zou ik willen dat ik even binnenin kon kijken. Wat is er toch gebeurd? Hoe het precies is gegaan, zullen we nooit weten.”

Boze wolf

“We zijn nu drie maanden verder en Gizmo is weer op gewicht, vrolijk en ontspannen. Wij hebben de tuin afgezet met gaas, we willen niet het risico lopen dat dit nog eens gebeurt. Gizmo vindt het lastig dat hij de tuin niet meer uit mag, geregeld staat hij mauwend voor de poort. ‘Blijf jij maar hier, jongen’, zeg ik dan. ‘Buiten is de boze wolf.’ Het is een afschuwelijk idee dat iemand onze kat heeft gespot en weggehaald, maar ik besluit dat los te laten. Het levert alleen maar negatieve energie op. We hebben Gizmo terug en het gaat goed met hem, dat is het belangrijkste.”

