Vervolg: de dag nadat... ik werd aangevallen door een hond

Wendy (43): “Je kon de tandafdrukken van de hond duidelijk zien. Eerst als wonden, later als littekens.”

Wendy: “Dit verhaal heeft helaas nog wel een staartje gekregen. Omdat de politie direct kwam, kon ik ook aangifte doen, maar dan moest ik wel de hond herkennen. Terwijl ik duizelig en rillend in de ambulance lag, lieten ze een heel vage foto zien – was dit de hond? Ik zei dat ik vermoedde van wel, maar het niet helemaal zeker wist. Tja... Het moet honderd procent zeker zijn dat dát de hond is, anders kan de politie niets. Ze vonden mijn dochter te jong om te verhoren met haar elf jaar. Uiteindelijk konden we wel aangifte doen, omdat zij de hond wél herkende.

Diepe wonden

Je kon de tandafdrukken van de hond duidelijk zien. Eerst als wonden, later als littekens. Een van de wonden was heel diep. Die kon wegens infectiegevaar niet helemaal gesloten worden, waardoor het bleef bloeden. Toen de wond een rare kleur kreeg, heb ik aan de bel getrokken. Het was inderdaad mis, ik kreeg een kuur en daarna begon de wond eindelijk te genezen. Peter maakte regelmatig foto’s, zodat ik kon zien hoe het zich ontwikkelde. Het is ongelooflijk wat die beten teweeg hebben gebracht. Mijn hele bovenbeen werd blauw en dik.

Nu, meer dan een halfjaar later, is dat gebied nog steeds dikker. Daarnaast is mijn huid daar op bepaalde stukken gevoelloos en zitten er allemaal lelijke putten in mijn been. De spier die is geraakt, heeft een tik gehad. Ik kan pas sinds kort weer rennen, fietsen en springen, maar niet langer dan een halfuur, dan moet ik weer zitten.

Geen excuses

De eigenaar van de hond heeft nooit zijn excuses aangeboden. Niet dat me dat verbaast, hij staat in de buurt bekend als een asociale huisjesmelker, die zijn hond niet heeft opgevoed. De bullmastiff was zijn waakhond. Dat het dier het terrein af kon, is onvergeeflijk. De hond zag het terrein als zijn territorium. Hij had al twee kleinere honden gegrepen en weggeslingerd – er spelen daar kinderen, je moet er niet aan denken wat er nog meer had kunnen gebeuren.

Een paar weken nadat ik was aangevallen, beet hij een hardloopster in haar bovenarm. Zij was hier net komen wonen, wist niets van die hond. Ook zij deed aangifte en toen kon de hond eindelijk worden afgevoerd. Geen idee of hij is afgemaakt of nog leeft. Het geeft zo veel rust dat hij weg is. Het heeft maanden geduurd voordat Abbygail weer langs de plek durfde te fietsen.

Angst

Zowel mijn dochter als ik zijn altijd alert als we buiten lopen. Loopt er een hond? Is er een baasje bij? Rennende, blaffende, springende honden – we zien ze liever niet. Als er blaffende honden op tv zijn, zetten we het geluid uit. Ik ga dit wel in de gaten houden, misschien dat we ooit hulp nodig hebben om van deze angst af te komen.

Ondertussen heb ik contact gehad met een letselschadeadvocaat. Ik wil smartengeld, maar ben al gewaarschuwd dat het lang kan duren voordat ik dat ooit krijg – als ik het al krijg natuurlijk. Deze gebeurtenis heeft al met al aardig wat geld gekost. Ik had kilometers verband en pleisters nodig. Ik ben door de ambulance opgehaald wat me mijn eigen risico van de ziektekostenverzekering heeft gekost. Abbygail moest, als ze naar school fietste, altijd langs die plek, of ze moest een enorme omweg maken. Daarom heeft Peter haar heel vaak naar school gebracht en gehaald. Ik kon heel lang niet autorijden, omdat ik de koppeling niet meer kon intrappen. Sowieso kwam heel veel op Peter neer. Ik moest wekelijks naar het ziekenhuis en hij moest steeds met me mee.

Hoe dan ook: ik hoop dat de eigenaar een torenhoge boete krijgt. Helaas krijgen we daar van de politie verder niets over te horen. Het proces-verbaal ligt nu bij de officier van justitie. Dat wil ik wel meegeven aan anderen: doe áltijd aangifte, anders kan de eigenaar van zo’n hond niet worden aangepakt. Ik zal binnenkort weer eens bellen of er misschien nieuws is.”

Interview: Christien Jansen