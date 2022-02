“Pas later die dag kwamen de tranen. Hoe kon iemand zoiets gemeens doen? Maar ook: hoe kon ik zo stom zijn? De eerste weken miste ik de gezellige momenten met Glenn op Facebook enorm. Nu ben ik eroverheen, blij dat er een einde aan is gekomen. Jammer dat hij vast een volgend slachtoffer gaat zoeken. Nadat ik hem had geblokkeerd, hield hij nog een tijd vol. Hij stuurde me meerdere vriendschapsverzoeken. Ook zijn zoon zocht contact: ‘Mijn vader is heel verdrietig dat je hem blokkeerde. Je doet hem pijn. En ik was juist zo blij dat hij weer een lieve vrouw had ontmoet.’

Nooit weer

‘Niet meer op reageren’, zeiden ze bij de Fraudehelpdesk. Daar hebben ze me goed geholpen. Ze legden uit dat er jaarlijks duizenden mensen slachtoffer worden van oplichters die zich voordoen als datingpartner. ‘Glenn’ kon op mijn Facebookprofiel zien dat ik weduwe ben. Als je toehapt, doet zo’n oplichter er alles aan om je verliefd te laten worden. Nadat het vertrouwen is gewonnen, volgt de vraag om geld. Nu weet ik dat je nooit geld moet overmaken aan personen die je niet persoonlijk hebt ontmoet. Dat gaat me dan ook nooit weer gebeuren.

Verslavend

Ik hang mijn verhaal niet aan de grote klok. Anderen zeggen heel makkelijk: ‘Wat dom dat je daar bent ingetrapt.’ Ja, dat is misschien zo. Maar zo’n opmerking helpt je niet verder. Veel slachtoffers gaan lang door met geld overmaken, hoorde ik bij de Fraudehelpdesk. Dat snap ik wel: de aandacht die je krijgt, is verslavend. Soms steken slachtoffers zich er zelfs voor in de schulden. Bij mij is het gelukkig niet zo ver gekomen. De aangifte van de politie is trouwens nog niet afgehandeld. Ik zou erachteraan moeten, maar ik laat het erbij. Er zijn ergere zaken dan die van mij en die tweeduizend euro krijg ik toch niet meer terug. Het is een dure les geweest waar ik van heb geleerd.”

Lees hier wat er aan dit verhaal vooraf ging.