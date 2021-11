Vervolg: de dag nadat... mijn jeugdliefde na 25 jaar weer contact opnam

Christien (54): “Het was best leuk allemaal. Maar na een week vol appjes en ellenlange video’s met Kevins bespiegelingen over het leven, begon ik er beetje genoeg van te krijgen.”

“Vooral zijn verhalen over mijn vader, waarin hij dingen zei waarvan ik wist dat ze pertinent niet waar waren, vond ik erg irritant. Daardoor begreep ik weer helemaal waarom ik de relatie met deze mooiprater en fantast had beëindigd. Veel berichten opende ik niet meer en die lange mail over mijn laatste vijfentwintig jaar is er nooit meer gekomen. Ik had al laten weten dat ik daartegen opzag, omdat de laatste drie jaar niet zo leuk zijn geweest. Mijn ouders zijn vlak na elkaar overleden en pal daarop werd mijn dochter ernstig ziek. Op dat laatste reageerde hij met ‘She’ll be fine.’ Dat schoot me zó in het verkeerde keelgat: ‘She will be fine’ – als artsen dat al niet weten, hoe kon hij dan die uitspraak doen? Ik besloot helemaal niet meer te reageren.

Gastvrije ouders

Wel realiseerde ik me met terugwerkende kracht, dat de manier waarop mijn ouders indertijd met de situatie zijn omgegaan best bijzonder was. Omdat mijn dochter nu exact zo oud is als ik toen, zie ik pas hoe gastvrij ze waren. Hoe lief het was dat mijn vader, toen hij hoorde dat Kevin nog nooit in zijn leven een tandarts had bezocht – hij kwam niet echt uit een upperclass-familie – aanbood dat hij op kosten van mijn ouders naar de tandarts mocht.

Toen wij met het gezin naar Amerika vertrokken, mochten Kevin en de vriend van mijn zus de hele zomervakantie in ons huis verblijven. Toen heeft hij de halve wijnkelder geplunderd. Als hij in Nederland was, verbleef hij doordeweeks bij een kennis en in de weekenden logeerde hij in mijn ouderlijk huis. Kijk ik naar mijn eigen gezin, dan moet ik er niet aan dénken elk weekend een logé te hebben. Overigens was het allemaal keurig netjes, hoor. Hij sliep in de logeerkamer.

Geen contact

Afgelopen september was hij jarig. Ik heb er de hele dag aan gedacht, en ook of ik een felicitatie zou sturen. Uiteindelijk kwam er iets tussen, maar heb ik een dag later een vriendelijk bericht gestuurd. Eén ding weet ik zeker: ik ga het contact verder niet aanhalen. Het is niet voor niets dat we na de verhuizing naar ons dorp geen verhuisbericht hebben gestuurd. Maar ja, dat was allemaal pré-internet... Nu staat mijn huisadres open en bloot op mijn website. Ik denk dat ik die binnenkort maar eens ga aanpassen.”