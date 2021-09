Vervolg: de dag nadat... mijn man ineens wilde scheiden

Yvonne: “Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel. Echtscheiding is altijd een ramp, zowel voor de ouders als voor de kinderen, maar dat geldt zeker als de een het helemaal niet wilde én er een ander in het spel is. Het nu drie jaar geleden en ik ben er nog steeds kapot van. Alles heb ik moeten opgeven: mijn gezin, mijn thuis, onze toekomst samen. We hadden een prachtig huis met een tuin vol appelbomen. Aangezien Jeroen een topbaan heeft, hadden we bij de geboorte van onze zoon Sem (16) besloten dat ik zou stoppen met werken. Na de scheiding kon ik in mijn eentje dat huis niet betalen, dus moest ik mijn spullen pakken. Ik voelde me als een kliko aan de kant van de weg gezet.

Niet rooskleurig

Enkele weken geleden sprak ik Jeroen voor het eerst sinds een half jaar, vanwege de diploma-uitreiking van Sem. Hij wilde niks zeggen over zijn situatie. Geen idee of hij gelukkig is, maar hij zag er onverzorgd uit. Met Sem gaat het niet zo goed. Het is pijnlijk om te zien dat hij er nog altijd onder lijdt. Hij kan bijvoorbeeld niet goed zijn emoties uiten. Als hij om de week bij zijn vader is, gaat hij vaak bij zijn vriendin slapen. Hij wil niet in de buurt komen van de nieuwe vriendin van zijn vader. Zo rooskleurig als Jeroen de toekomst voor zich zag, is die dus niet geworden.

Ontheemd

Door de vechtscheiding waren de afgelopen drie jaren verschrikkelijk. Je voelt je echt ontheemd als zoiets je overkomt. Gelukkig bevind ik me in de luxe positie dat ik niet per se hoef te werken voor geld, dus ter afleiding doe ik vrijwilligerswerk. Ik heb nog altijd geen behoefte aan een nieuwe man. Ik probeer zo veel mogelijk in het hier en nu te leven, want als ik ook maar één seconde aan mijn eenzame toekomst denk, voel ik de tranen alweer opkomen.”

