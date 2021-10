Vervolg: de dag nadat... mijn nieuwe huis een bouwval bleek te zijn

Desiree (50) was zo blij met haar nieuwe appartement, totdat het ene na het andere gebrek aan het licht kwam.

Desiree: “Nu, vijf jaar later, heb ik nog elke dag spijt dat ik het appartement heb gekocht. Nog steeds kom ik problemen tegen, het houdt niet op. Een jaar na het badkamerdebacle was er weer een spoedreparatie nodig, aan de achterdeuren die naar het balkon leiden. De serre was verbouwd naar een inpandig balkon. Daar was ik helemaal op gevallen toen ik het huis kocht. Maar toen het dak ging verzakken, kreeg ik de achterdeuren niet meer dicht. Ik moest er nieuwe kozijnen in laten zetten waarvoor ik weer een lening moest afsluiten. Een tijdje later knapte de waterleiding. Wéér lekkage, en wéér hadden de buren er last van.

Overspannen

Er kwamen steeds wel mensen me helpen, maar uiteindelijk moet ik het toch in mijn eentje oplossen en betalen. De schade voor de buren werd vergoed door mijn verzekering, maar daarnaast heb ik voor zeker dertigduizend euro aan het huis verspijkerd. Allemaal geleend geld dat ik voor een deel nog moet afbetalen. Door de stress raakte ik zelfs overspannen. Achteraf denk ik: zo’n bouwkundig rapport voor vijftienhonderd euro afgezet tegen dertigduizend euro verbouwingskosten, dat is peanuts. Natuurlijk had ik zo’n keuring moeten laten doen. Heel stom om daarop te bezuinigen.

Verkopen

Eerlijk is eerlijk, ik heb er ook een tijd wél fijn gewoond. Het is een gezellig appartement, de sfeer is goed. Het lekt nu al een tijd niet meer, dat scheelt ook. Mijn zoon woont er nu in zijn eentje. Ik heb weer een relatie en ben veel bij mijn vriend. Waarschijnlijk ga ik over een tijdje met hem samenwonen en mijn appartement verkopen. Dan ga ik eerlijk zijn en zeggen dat er flink wat aan verbouwd moet worden. Want ik wil niet dat een ander moet meemaken wat ik heb meegemaakt.”