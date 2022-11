Vervolg: de dag nadat... ons huis afbrandde

Een paar maanden geleden ontstond er brand in het pand waar Irene (58) en haar moeder (81) woonden. Hun etages zijn onbewoonbaar, dus zitten ze in een hotel.

Germaine van ast Getty Images

Irene: “Een maandje, misschien zes weken, langer kan het niet duren om alles weer op orde te krijgen. Dat dacht ik toen ik door ons huis liep na de brand in het restaurant beneden. Inmiddels wonen mijn moeder en ik al drie maanden in een hotel om de hoek. Onze etages zijn nog steeds niet klaar om naar terug te keren. Om de kosten te drukken deelden we in het begin een kamer, maar dat was geen doen. Mijn moeder kijkt ’s avonds graag tv, ik moet voor mijn werk vroeg op en wil op tijd slapen. Daarbij was de ruimte te krap voor onze koffers met persoonlijke spullen en de rollator van mijn moeder.

We hebben nu allebei een eigen kamer, maar dat zorgt wel voor extra stress. We hebben van de verzekering een budget gekregen voor alle kosten die we maken. Als dat op is, moeten we ons spaargeld aanspreken. Het geld gaat er snel doorheen met twee hotelkamers, plus het feit dat we niet zelf kunnen koken. Ik heb in het begin nog gezocht naar een appartement om tijdelijk te huren, maar dat is moeilijk in Amsterdam. Er was iets vrij op IJburg, maar dat is een uur reizen van de wijk waar wij wonen en we willen boven op de verbouwing blijven zitten.

Lelijke schrootjes

Al onze spullen moesten in dozen, onze kledingkasten zijn afgebroken, kleding is naar de stomerij gebracht en staat in de opslag bij het bedrijf dat dit soort zaken na een brand regelt. De plafonds moesten er ook uit, waardoor er allemaal scheuren in de muren zijn ontstaan. Ons huis is één grote bouwval. Aangezien ik fulltime werk, gaat mijn moeder bijna elke dag naar het huis om te kijken hoe de verbouwing vordert. Dat is maar goed ook. De weggehaalde lambrisering in de hal wilde de aannemer laten vervangen door lelijke schrootjes, daar heeft mijn moeder een stokje voor gestoken. Vorige week waren ze een verlaagd plafond aan het plaatsen, over het raamkozijn heen. Dat willen we natuurlijk niet. Gelukkig hebben we een rechtsbijstandsverzekering, daar gaan we zeker gebruik van maken. Het duurt allemaal te lang en we zijn ontevreden over de afwerking. Boos op de uitbaters van het restaurant zijn we niet, er kan altijd brand bij de buren ontstaan.

Pinpas gestolen

Tot overmaat van ramp is een pinpas uit mijn portemonnee op de hotelkamer gestolen. Toen ik de pas blokkeerde, zag ik dat er al 1800 euro was gepind. Ik had een nieuwe pas en de pincode op een briefje geschreven en ook in mijn portemonnee gedaan. Stom, maar mijn hoofd loopt om door alle stress van de verbouwing. De directie van het hotel zegt niet aansprakelijk te zijn: waardevolle spullen horen in een kluis. Moeten we dan elke keer als we even de hotelkamer verlaten onze spullen, zoals een laptop, telefoon of portemonnee, meeslepen of in een kluis stoppen? De politie heeft beelden opgevraagd bij de winkels waar op de specifieke tijdstippen is gepind, ik hoop dat die iets ophelderen. Ik heb het altijd leuk gevonden om in een hotel te logeren, maar als we straks eindelijk weer naar huis kunnen, zal ik niet snel meer iets boeken. We kunnen geen hotel meer zien.”