Vivian (36): “Ik ontdekte dat mijn vriend een vrouw en een tweeling heeft”

Vivian (36): “Je leest het wel eens in de krant of in bladen, maar nooit bedenk je dat het jou zal overkomen. Mijn vriend Jeroen leidt een dubbelleven. Ik ontdekte het een week geleden per toeval. Ik was op zoek naar de autosleutels en vond in zijn binnenzak een fotootje van hem met twee kinderen van een jaar of zes. Ik vroeg hem verbaasd wie die kinderen waren en hij bekende meteen dat hij een vrouw en een tweeling heeft.

De ideale partner

Ik stond perplex. De keren dat ik dacht dat hij een zakenreis maakte, was hij dus niet in Amerika, maar bij zijn gezin in Gelderland. Eigenlijk best knap dat hij dat drie jaar vol wist te houden. Ik vermoedde echt nooit iets. Voor mij was hij de ideale partner. Liefhebbend, passioneel en altijd met een luisterend oor. Ik hecht erg aan mijn vrijheid en vond het heerlijk dat hij zo vaak naar het buitenland moest om daar de boel in goede banen te leiden. De keren dat hij weer terugkeerde van zijn trips, waren onze meest intense momenten.

Gelukkig niet zwanger

Nee, je verwacht niet dat je een relatie hebt met iemand die van twee walletjes eet. Ik ben met stomheid geslagen. Veel méér voel ik nog niet. Ongeloof, ja, dat iemand zoiets kan doen en dat ik het niet heb gezien. Gelukkig ben ik niet zwanger van hem geworden. Daar hadden we het de laatste tijd wel veel over, maar ik wilde liever nog een paar maanden wachten.

Ik wil hem niet kwijt

Wat ik nu ga doen? Ik weet het eigenlijk nog niet. Ik heb Jeroen gedwongen het aan zijn vrouw te vertellen. Als hij dat niet doet, ga ik naar haar toe. Het gekke is dat ik nog helemaal niet kan zeggen dat ik voorgoed met hem wil breken. Ondanks alles houd ik zielsveel van hem. Natuurlijk, hij heeft een stomme fout begaan door een relatie met twee vrouwen te onderhouden en erover te liegen, maar dat hij van ons allebei houdt vind ik best te begrijpen. Ik weet alleen dat ik niet in staat ben om een man te delen, dus hij zal moeten kiezen tussen mij en haar. Ik weet het... een onzekere tijd ligt voor me, maar ik ben bereid de strijd aan te gaan. Alles is geoorloofd in oorlog en liefde, nietwaar?”