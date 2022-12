Vuurwerk: nog zo’n traditie die van mij met een bloedvaart afgeschaft mag worden

Libelle’s Tara (28) is helemaal vóór het vuurwerkverbod. Want wat vinden mensen in hemelsnaam zo leuk aan al die harde knallen? Ze snapt er geen knal... uh, bal van.

Ondanks vuurwerkverbod 10 miljoen euro schade aan auto’s en woningen.

Honderden honden en katten vermist door knallend vuurwerk.

Jongen (11) overleden bij ernstig vuurwerkincident.

Dat hierboven zijn drie krantenkoppen die vorig jaar rond de jaarwisseling verschenen. Ieder jaar steken we rond de 75 miljoen euro aan vuurwerk af. En ieder jaar belanden er honderden mensen door vuurwerk in het ziekenhuis. Veel van hen zijn kinderen. Huisdieren schrikken zich een hartaanval of rennen uit angst van huis weg. Persoonlijke eigendommen worden vernield en de straten zien eruit als een oorlogsgebied. Maar we zijn er gek op, nietwaar? Vuurwerk: wat vinden we het toch met z’n allen een prachtige manier om het nieuwe jaar te vieren. Jij verliest je vinger, ik m’n kat, maar hé: traditie!

Oké, al het sarcasme van tafel: ik snap er niks van, die liefde voor vuurwerk. Kinderen en bezopen volwassenen die een variëteit aan explosieven in het rond gooien met alle gevolgen van dien. Waarom in godsnaam? Toen er vorig jaar een landelijk vuurwerkverbod werd afgeroepen, haalde ik opgelucht adem. Maar wel stilletjes, want een populair opinion is het niet bepaald. Ook binnen mijn eigen kring wordt het vuurwerkverbod dikwijls onzin gevonden, hoewel de meesten van hen jaarlijks geen cent uitgeven aan vuurwerk. “Mensen beleven er plezier aan, laat ze toch lekker”, klonk het. Want als je mensen iets wil verbieden waarvoor ze voorheen nooit op hun kop kregen, ben je vervelend, zo zagen we bij de #metoo-discussie. En als je iets wil afschaffen wat al decennia lang onder de noemer ‘traditie’ valt, dan ben je de duivel, zo zagen we bij Zwarte Piet.

Waar zit toch dat vuurwerkplezier in? Wat vindt vuurwerklievend Nederland nou zo prettig aan die harde knallen? Ik vroeg het gelukspsycholoog Josje Smeets. “De adrenalinekick”, legt Josje uit, en: “Het is ook een manier om welvaart te tonen. Dat is een evolutionair trekje waarvan mannen meer last hebben dan vrouwen. Zoals pauwen imposant met hun veren paraderen, is vuurwerk ook een manier om te pronken. Hoe mooier, duurder en indrukwekkender het vuurwerk, hoe meer het – bewust of onbewust – als welvaart wordt beschouwd.” Een flinke dosis adrenaline plus een stevige dosis trots: die combinatie zorgt ervoor dat je je een hele kerel voelt als je vuurwerk afsteekt. De risico’s worden voor het gemak even vergeten.

Josje beaamt dat een vuurwerkverbod veel mensen tegen de borst stuit vanwege dat gevoel van traditie. “Alles wat traditie is, roept bij mensen nostalgische en fijne gevoelens op. Het is mens-eigen om niet van verandering te houden. Het brein is daar heel wars van en is juist gek op routines.” Wat we dus met een traditie als deze vooral laten zien, is ons onvermogen om te veranderen. Het mag misschien voelen als feest, als macht, als welvaart. In mijn ogen is het pure armoe.