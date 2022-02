Waarom de moeder van Irene Schouten zo'n grote rol speelt bij haar succes

De moeder van Irene Schouten speelt een belangrijke rol bij haar schaatssucces. Dat was vroeger al zo, toen ze Irene en haar broers en zus maar schaatstrainingen bracht. En dat is nu ze in een zorginstelling woont nog steeds zo.

Goud voor Irene Schouten

In de Volkskrant vertelt Irenes vader Klaas over de rol van moeder Jolanda. “Jolanda was de motor. Die regelde alles”, zegt hij. Zo deed ze de loonadministratie voor het familiebedrijf in tulpenbollen, maar hield ze ook thuis de boel draaiende. “Ze deed de boodschappen, ze smeerde de broodjes, ze reed de kinderen naar de trainingen, in Alkmaar, Den Haag, Groningen, Eindhoven, Heerenveen, wel 30 duizend kilometer bij elkaar, schat ik.”

Jolanda had dus al vroeg veel invloed op Irenes carrière. En ze was haar grootste fan. Maar alles veranderde toen ze in 2016 een hersenbloeding kreeg.

Moeder Irene Schouten kreeg hersenbloeding

Jolanda had al twee weken last van hoofdpijn, maar dacht dat het stress was. Irene vertelde er een paar jaar geleden over aan het AD.

“Ik ging die middag fietsen. Alleen. Soms is het fijn even apart te trainen van mijn broer Simon. Voordat ik vertrok, had mijn vader nog tegen mijn moeder gezegd: ‘Gaat het wel goed? Je ziet zo wit, je ziet er eigenlijk echt niet uit.’ Vanaf de bank zei ze dat het wel ging. Even later hoorde hij een hard, vreemd geluid. Voor de wc lag mijn moeder op de grond in een plas bloed en braaksel. Haar ogen diep in haar hoofd.”

Hoe gaat het nu met de moeder van Irene Schouten?

Sinds haar hersenbloeding en operatie woont Jolanda doordeweeks in een zorginstelling. Ze boekte een tijdje progressie, maar toen ze tijdens de lockdown elf weken geen bezoek meer mocht ontvangen, ging ze hard achteruit.

Irene zei een paar jaar geleden tegen het AD dat haar moeder haar nog altijd motiveert om alles uit het schaatsen te halen. “Zij was mijn grootste fan. Mijn moeder snapte ook waarom ik het deed. Mijn moeder snapte dat je een slechte dag kunt hebben. Bij mijn vader moet ik uitleggen dat je soms moe bent, om later als het écht belangrijk is in vorm te zijn.”

Ook zei ze toen: “Natuurlijk zou die medaille ook voor mijn moeder zijn. Dankzij haar ben ik zo ver gekomen.”

Documentaire opnieuw uitgezonden

Voor de vorig jaar uitgezonden EO-documentaire Het leven gaat niet altijd over tulpen werd het gezin lange tijd gevolgd. De gezondheid van moeder Jolanda komt hierin uitgebreid aan bod.

Dinsdag 8 februari om 22.15 uur is de documentaire opnieuw te zien op NPO2.

Bron: de Volkskrant, AD, RTL Nieuws