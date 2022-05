Waarom het niet slim is om handdoeken en theedoeken samen te wassen

Je zou misschien denken dat een theedoek niet zo vies kan zijn. Je droogt er immers je schone handen of schoon servies mee af. Toch zitten ze vaak vol bacteriën.

Vochtig

Je veegt namelijk niet alleen water af, maar soms per ongeluk ook zeepresten en etensresten. Bovendien is de theedoek hierdoor vaak vochtig. En je weet wat ze zeggen: bacteriën gedijen goed in een vochtige omgeving. Heel gek is het dus niet dat een theedoek na een tijdje vol bacteriën zit. Om ervoor te zorgen dat de theedoek echt schoon worden, moet je ze lekker heet wassen.

Maar hoe vaak moet je ze dan wassen? En hoe zit dat met het keukenhanddoekje waar je je handen steeds aan afdroogt? Dat lees je hier.

Kruisbesmetting

Ook de handdoeken die je gebruikt om je af te drogen na het badderen of douchen moet je natuurlijk regelmatig wassen. Maar die kun je beter niet samen bij de thee- en handdoeken in de wasmachine stoppen. Een handdoek gebruik je om je lichaam en gezicht af te drogen, dus het is niet zo hygiënisch om alle handdoeken samen te wassen. Je loopt namelijk het risico op een kruisbesmetting, waarbij bacteriën van de ene naar de andere plek worden overgebracht.

Nare geurtjes

Je hoopt natuurlijk dat alles helemaal schoon en zuiver uit de wasmachine komt, maar het gebruik van lauw of koud water of te weinig wasmiddel kan er al toe leiden dat je handdoeken niet grondig worden schoongemaakt. Bovendien kunnen vaatdoeken en theedoeken na een tijdje een naar geurtje krijgen en je wilt natuurlijk niet dat die geur ook in je handdoeken trekt.

Bron: Good to know