Waarom ik een ‘naughty’ appgroepje heb met mijn eigen partner

Als je mijn columns al wat langer leest, dan weet je dat ik al 36 jaar dezelfde partner heb. Hoe we dat een beetje leuk en spannend houden? Onder meer door een speciaal appgroepje voor ons tweeën, getiteld ‘naughty or nice’. Niet heel creatief, nee, maar het werkt wél.

Wanneer we met dat appgroepje voor ons twee zijn begonnen? Ik moest het even opzoeken: 25 augustus 2017. Inmiddels zijn we 176 berichtjes verder, zo’n 35 per jaar. Het komt regelmatig voor dat ik 176 berichtjes per dág haal in het appgroepje met mijn vriendinnen P. en L., maar de frequentie is niet het belangrijkste. Dat is het sowieso zelden *knipoog*. Die appjes herinneren ons eraan dat hij en ik niet alleen huisgenoten en ouders van onze zoon zijn.

Je zou het soms bijna vergeten, namelijk. In de hectiek van alledag, met werk, (sociale) verplichtingen en die 176 appjes met vriendinnen. Daarom dus ‘naughty or nice’. Om te laten weten dat je die ander seksueel nog spannend, leuk en aantrekkelijk vindt. Om het vuurtje op te stoken of aan te wakkeren. Om je eraan te helpen herinneren dat je ook een seksueel wezen bent, en niet alleen de vrouw die de was ophangt of de man die de vuilcontainer aan de straat zet. Voor dagelijkse beslommeringen hebben we de thuisapp.

Iedereen met kinderen - leeftijd onbelangrijk - weet dat ze een zesde zintuig hebben voor sexy time van hun ouders. Ik vermoed dat ze evolutionair gezien baat hebben bij het voorkómen van broertjes of zusjes. Ik kan het op geen enkele andere manier verklaren. Zodra er ook maar íets van een vonkje tussen hun ouders oplaait, worden ze huilend wakker (baby’s), rennen ze onaangekondigd je slaapkamer binnen of zijn ze met geen mogelijkheid in bed te krijgen (peuters en kleuters) of komen ze onverwachts idioot vroeg thuis van een feestje (pubers).

Ons appgroepje is er om elkaar tussen al die huiselijke reuring door even aandacht te geven. Om af te spreken dat je het straks of de volgende avond nog eens gaat proberen. Om een saaie kantoordag mee op te vrolijken. Om elkaar te helpen herinneren dat het BDSM- / global orgasm- / shower together- / fetish- / sextoys- / threesome- of steak and blowjob-dag is. Want ja, ook alle seksvariaties hebben een eigen dag in het jaar. En ja, soms simpelweg om af te spreken dat we op [dag/tijd] seks gaan hebben.

Nee, het staat niet vol porno, opwindende teksten, sex toys of blootfoto’s (die zijn er uiteraard ook). Maar altijd als ik zo’n appje binnen krijg, voel ik mijn opwinding stijgen, krijg ik vlinders in mijn buik en een glimlach op mijn gezicht.

De eerste stap is gezet. Ik verheug me op het vervolg.

De Libelle-podcast De Vagina Dialogen is te beluisteren via libelle.nl/podcast. Daarin gaat het over alles wat met vrouwelijkheid te maken heeft. Een aanrader!