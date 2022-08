Waarom je beter niet kunt douchen (en nog 3 andere dingen) bij onweer

Veiligheid boven alles!

Douchen en afwassen

Volgens een expert van het Amerikaanse National Weather Service kun je om veilig te blijven tijdens een onweersbui het beste uit de buurt blijven van alles wat elektriciteit kan geleiden. Dat zijn niet alleen snoeren, maar ook (ongeaarde) leidingen. En die leidingen zag je eerder misschien niet als gevaarlijk gebied tijdens een onweersbui.

Doordat stroom bij blikseminslag ook via leidingen binnen kan komen én water stroom kan geleiden, is het beter om ook alles waar water uit komt, te mijden. Een douche nemen, je handen wassen of de afwas doen, kun je dus beter uitstellen tot de bui over is.

Onderdak zoeken

Je hebt vast meegekregen dat zwemmen en andere open vlaktes een no-go zijn in een onweersbui. Het is daarnaast in zijn algemeenheid verstandig om binnen te blijven als het dondert. Tot een half uur daarna, is het advies van de brandweer. Dat kan in huis zijn, of in je auto. Dan moet deze laatste trouwens wél zijn voorzien van een hard dak.

Kun je niet weg van de plek waar je bent als het onweert, ga dan gehurkt met je voeten tegen elkaar zitten in het laagst gelegen gebied in de omgeving. Wat je weer niet moet doen, is plat op de grond gaan liggen. Je wilt namelijk dat je lichaam zo weinig mogelijk contact maakt met de grond, die de stroom geleidt.

Blijf weg van ramen

Als de onweer dichtbij is, is het niet verstandig om voor de ramen te staan. Als de bliksem inslaat, bestaat er namelijk een grote kans dat de ruiten springen en je scherven over je heen krijgt. Ook kan de felle bliksem slecht zijn voor je ogen.

Stekkers uit het stopcontact

Haal stekkers van elektrische apparatuur, zoals je tv, computers en telefoon, uit het stopcontact. Blikseminslag kan ervoor zorgen dat de stoppen doorslaan en daardoor kan je apparaat schade oplopen. Bel ook niet met een telefoon die aan de lader hangt. Zodra de onweersbui is overgetrokken, mogen de stekkers er weer in.

Bron: Goodhousekeeping.com, Algemeen Dagblad