Waarom lukte het me wel om mijn wenkbrauwen uit te roeien, maar niet mijn kinhaar?

Het vrouwelijk lichaam is een prachtig iets, waaraan ik al jaren veel plezier beleef. Ik ben gezegend met een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en een stabiel karakter, die alle nuttig bleken te zijn.

Door dat gezonde lijf en die gezonde geest kan ik mijn leven leiden zoals ik dat graag wil, zonder beperkingen, met veel energie en een goede nachtrust. Dat karakter zorgt ervoor dat ik leuke mensen om me heen verzamel, dat mijn lief en ik nog steeds bij elkaar zijn en dat ik mijn schouders kan ophalen als het eens níet met iemand klikt.

Van vrouwelijke ongemakken zoals de menstruatie had ik weinig last, althans niets dat niet verholpen kon worden met chocola en een dutje. Ik mocht in mijn leven twee keer zwanger worden en één keer bevallen van een gezonde zoon. Drie jaar geleden was er even schrik om een uitslag van een borstkankerscreening, maar dat bleken kalkspatjes. Niks te klagen, dus.

Nu ben ik in de overgang. Of in de overgang geweest - wie zal het zeggen? Ik prijs me gelukkig met weinig klachten, want ik hoor om me heen veel horrorverhalen over nachtzweten, slecht slapen en mood swings. Maar er is één ding waardoor ik nu teleurgesteld ben in mijn lijf. Tot een paar maanden geleden waren mijn bovenlip en kin volgens mij haarloos. Of in ieder geval haararm.

Nu ligt er, op de dagen dat ik thuis werk, standaard een pincet en een spiegeltje naast mijn laptop en pluk ik er de hele dag lustig op los. In mijn badkamerkastje ligt sinds een paar maanden zo’n speciaal ‘wenkbrauw’scheermesje - uiteraard in gezellig roze - en in de la een tube gezichtsontharingscrème. En toch heb ik de indruk dat ik mijn strijd tegen de heksenharen verlies. Kan iemand me vertellen waarom het me in de jaren ’80 wel is gelukt om mijn wenkbrauwen grotendeels uit te roeien met een pincet, maar mijn kinhaar vrolijk door blijft groeien? En als je een effectieve oplossing weet, dan hoor ik het ook graag.