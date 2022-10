Waarover praten mannen eigenlijk met elkaar?

Onze communicatie verloopt al jaren hetzelfde: veel praten (ik) en veel zwijgen (hij). En als mijn lief een avond met vrienden heeft doorgebracht en ik vraag hoe het was, krijg ik een eenlettergrepig antwoord.

Een goed gesprek tussen ons - althans, míjn versie van een goed gesprek - heeft iets weg van een wortelkanaalbehandeling: je ligt maar te wachten, er is geduw en getrek en ondanks de verdoving is het onaangenaam voor beide partijen. Gelukkig zijn we al heel lang samen en kennen we elkaars makken en nukken inmiddels - en laat ik de leuke kanten ook niet vergeten!

“O, en hoe ging het nu met zijn vriendin, die laatst ziek was?”, vraag ik wel eens aan hem, als-ie op stap is geweest. Of: “Gaat het weer wat beter op z’n werk?” Dan word ik aangekeken: “Daar hebben we het niet over gehad.” Waar heb je het dan wél over gehad? “O, van alles.” Werkelijk?

Als ik afspreek met vriendinnen, of ze ‘spreek’ via whatsapp, dan tuten aan het einde van de avond mijn oren van alle uitgewisselde informatie. Ik weet álles over hun leven, hun relatie, hun vervelende manager en de sores met hun moeder. De band met mijn handjevol vriendinnen is gesmeed door héél veel praten en soms een gemeenschappelijke ‘vijand’.

Maar hoe maken mannen dan vrienden? “Je raakt in gesprek en wordt getriggerd door wat de ander zegt of hoe hij denkt”, bromt vriend M. desgevraagd. Is één gesprek dan voldoende voor een vriendschap? “Ja. Gaandeweg ontdek je of-ie ook nog te vertrouwen is. Het begint bij respect. En waardering. Als ik jouw meningen en denkwijze niet waardeerde, was ons contact al lang beëindigd.” Oké.

Ik app mijn zoon (23): ‘Waarover praten mannen met elkaar? Blijkbaar niet over dezelfde dingen als vrouwen, namelijk alles van relatieperikelen tot kwaaltjes en geroddel. Praten mannen daar niet over? Of alleen niet met elkaar?’

‘Die vraag is een dikke generalisatie’, krijg ik meteen terug (de subtiliteit heeft-ie van z’n moeder). ‘Het verschilt per persoon, vriendengroep en situatie. Ik heb altijd vrij over dingen kunnen praten met mijn vrienden: mental health, relaties, gezondheid... Ik denk dat oudere mannen, niet uit mijn generatie, véél minder over dit soort dingen praten. Dat mannen níet praten, is wat mij betreft achterhaald. Als ik aan mijn vrienden vraag: “Hoe is het écht met je?” en ze serieus reageren, dan is dat helemaal prima. En andersom ook. Anders zijn het je vrienden niet.’

‘Maar van je vader heb je dit niet geleerd’, app ik terug. Hij reageert: ‘Nee, en hij ook niet van zijn vader. Ik ben veel emotioneler dan hij, maar ook emotioneel veel beter dan hij. Ik kan heel goed praten over moeilijke dingen.’

Werd het toch nog een gezellig gesprek. Was dát nou zo moeilijk!?

Heeft-ie ook van z’n moeder.