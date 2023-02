Wat is het Peter Pan-syndroom (en wat doe je als je partner er last van heeft)?

Het Peter Pan-syndroom is geen officiële stoornis in de psychologie, maar wordt gebruikt om mannen die niet volwassen willen worden te duiden. De term werd populair door het boek The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up van Dan Kiley uit 1983.

Gemakzucht

Mannen die in de puberteit blijven hangen en nooit volwassen worden. Caroline is daar als therapeut bekend mee. Waar komt dat Peter Pan-syndroom vandaan? Is het een trauma? Of misschien gewoon een mannelijke karaktertrek? “Nee hoor”, zegt Caroline. “Het Peter Pan-syndroom heeft vooral te maken met gemakzucht. Het wordt mannen mogelijk gemaakt om niet volwassen te worden.”

Peter Pan-syndroom kenmerken

Dat zit zo: volgens Caroline nemen vrouwen verantwoordelijkheden heel snel over. Dit wordt ook wel het Wendy-syndroom genoemd. Misschien maak je jezelf er ook aan schuldig: je maakt het bed op, omdat je partner het niet kan. Je bestelt iedere week boodschappen, want je man heeft een gat in zijn hand en kan nooit binnen het budget blijven. Jij kookt, ruimt af en zet alles in de vaatwasser, terwijl meneer Peter Pan alvast op de bank neerploft en jij pakt tijdens vakanties zelfs zijn toilettas en koffer in. “Hierdoor hoeven mannen hun verantwoordelijkheden niet te dragen en kunnen ze adolescent blijven”, concludeert de therapeut.

Taken eerlijk verdelen

Caroline vertelt dat in slechts 11 procent van de gezinnen de taken eerlijk zijn verdeeld op het gebied van huishouden, opvoeding en het sociale leven. Denk bij het laatst genoemde bijvoorbeeld aan mantelzorg. In 89 procent van de gezinnen doet de vrouw meer dan man, ongeacht hoeveel ze werkt. Hoe weet je of je partner aan het Peter Pan-syndroom lijdt? “Als je dingen van iemand overneemt”, zegt Caroline. “Een normaal volwassen mens draagt zijn verantwoordelijkheid. Als je merkt dat je jezelf bijna verplicht voelt om zijn dingen op te knappen en hem te verzorgen, kan het dat je in een relatie zit met een Peter Pan.”

Peter Pan-syndroom bij vrouwen

Natuurlijk zijn er ook vrouwen die last hebben van het Peter Pan-syndroom. Toch komt het vooral vaak bij mannen voor. Gelukkig kunnen ze hier vanaf komen. Ze moeten er simpelweg voor kiezen om volwassen te worden. “Het is eigenlijk geen syndroom, maar een rol die ze zichzelf aanmeten”, vindt Caroline. “Op werk kunnen ze vaak ook gewoon hun verantwoordelijkheden nemen.”

Opvoeding

Wanneer je partner het Peter Pan-syndroom heeft, is het volgens Caroline belangrijk dat je eisen stelt en je eigen grenzen aangeeft. “Er rust een sociale druk op vrouwen om aardig en zorgzaam te zijn, maar je mag echt grenzen stellen.”

Verder is het volgens de therapeut belangrijk dat jongens bij de opvoeding al een goed voorbeeld krijgen. “We stellen andere eisen aan jongens dan aan meisjes. In veel gezinnen moeten meisjes meer doen in het huishouden. Zij leren koken, terwijl jongens buitenspelen. Ik vind ook dat vaders vaker mogen laten zien dat vijftig procent van het huishouden op hun schouders rust. Geef het goede voorbeeld.”

Volgens de therapeut wordt je relatie alleen maar leuker als je partner dat Peter Pan-syndroom gewoon afleert. “Wedden dat je ook een beter seksleven krijgt? Een Peter Pan is nou eenmaal onaantrekkelijk, dat is gewoon een puber.”